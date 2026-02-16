Мая, дъщерята на Ума Търман и Итън Хоук, се омъжи СНИМКИ

Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън си казаха "Да!", като го направиха по най-романтичния възможен начин - с изненадваща сватба в денят на влюбените.

27-годишната актриса и 35-годишният музикант се ожениха в събота, 14 февруари, а сред гостите бяха и звездните родители на Мая - баща ѝ Итън Хоук и майка ѝ Ума Търман. На церемонията се появиха и много от колегите ѝ от "Stranger Things" ("Странни неща") - Фин Уолфхард, Гейтън Матарацо, Кейлъб Маклафлин, Сейди Синк, Наталия Дайър, Чарли Хийтън и Джо Кийри.

За големия ден Мая избра бяла сватбена рокля, а върху нея бе наметнала впечатляващо, обемно зимно палто с пера. Хътсън заложи на класика - смокинг, без излишни експерименти.

55-годишната Ума Търман, в ролята на майка на булката, се появи в светлосиня рокля с обувки в същия тон, а 55-годишният Итън Хоук беше изцяло в черно. Двамата бяха семейство от 1998 до 2005 г. Освен Мая имат и син - Левон Роан Търман-Хоук, който също е бил на сватбата на Свети Валентин. Итън е баща и на Клемънтайн Джийн Хоук и Индиана Хоук, които са от съпругата му Райън Шохюз Хоук, а Ума Търман има и дъщеря Луна от бившия си годеник Арпад Бюсон.

Хътсън подсказа още миналата година, че Мая вече му е годеница, докато говореше за участие в SoCal Sound Session. Когато водещата Джули Слейтър спомена, че той е работил по парчето "Carousel Horses" от албума си "Paradise Pop. 10" заедно с Фийби Бриджърс и с неговата "годеница" Мая, Хътсън просто потвърди с "Да." Коментарът дойде два месеца преди Мая да бъде снимана през април в Манхатън, докато говори по телефона и показва диамантен пръстен на безименния си пръст.

Същия месец двойката направи и дебюта си на червения килим на премиерата на "Джон Проктър е злодеят" ("John Proctor Is the Villain"), където Мая отиде, за да подкрепи Сейди Синк в Booth Theater в Ню Йорк.

Звездата от "Отвътре навън 2" ("Inside Out 2") по-рано се появи с Хътсън и на ревюто на Prada за есен/зима 2025 на Седмицата на модата в Милано на 27 февруари. По-късно, на 3 март, Мая публикува в Instagram снимка на двамата, седнали на първия ред на дефилето.

Мая се запознава с Хътсън преди години, докато записват музика, припомня People.