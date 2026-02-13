Андрю използвал Lolita Express и завел момиче на Епстийн в Бъкингамския дворец

Днес полицията е призована да започне разследване за трафик на хора с цел сексуална експлоатация срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор на фона на твърдения, че жена е била качено с Lolita Express на Джефри Епстийн и е била вкарана контрабандно в Бъкингамския дворец, използвайки кодовото име "Г-жа Уиндзор“.

Частният самолет Boeing 727-100 на педофила, който той е използвал за организиране на оргии и трафик на момичета, е кацнал около 90 пъти във Великобритания - включително след осъждането му за сексуални престъпления срещу деца през 2008 г., разкриват досиетата.

Станстед, четвъртото най-натоварено летище във Великобритания, е било използвано като възел за прехвърляне на жертви от един самолет на Епстийн на друг.

Бившият премиер Гордън Браун го нарече "най-големият скандал от всички“ и призова Скотланд Ярд да започне наказателно разследване срещу бившия херцог на Йорк, отвъд злоупотреба с публична длъжност и нарушение на Закона за служебните тайни.

"Само разкритията от Станстед изискват от тях да разпитат Андрю. Казаха ми частно, че разследванията, свързани с бившия принц Андрю, не са проверили правилно важни доказателства за полети“, каза той.

Днес се твърди, че поне една жертва на Епстийн е била докарана във Великобритания на борда и след това откарана при Андрю в Бъкингамския дворец.

Опозореният бивш херцог на Йорк е казал на помощниците си: "Г-жа Уиндзор ще пристигне скоро, моля, пуснете я вътре“.

Източници твърдят, че други жени са били докарани да го видят в дома на покойните му майка и баща в Лондон, използвайки същите кодирани заявки и без разрешение за достъп до сигурност.

Досиетата на Епстийн разкриха колко пъти частният самолет на педофилския финансист е кацал във Великобритания. Полетните дневници показват, че е кацнал на Станстед и Хийтроу, както и на по-тихи, по-малко известни летища в Южна Англия.

Гордън Браун каза, че жени са били преместени от един самолет на Епщайн в друг в хъба в Есекс. Полетните дневници показват, че неназованите пътници са били обозначени като "жени“, а имената на мъжете също са неизвестни.

"Спешно помолих метрополитен полиция да преразгледа процеса си на вземане на решения. Имейлите ни разказват подробно как Епстийн е успял да използва летище Станстед, за да докара момичета от Латвия, Литва и Русия“, добавя Браун.

"Накратко, британските власти имаха малка или никаква представа кой е бил трафикиран през нашата страна и за кого освен за Епстийн. Помолих полицията да разгледа това като част от новото разследване", добавя бившият премиер.

"Отделно, поредица от имейли се отнасят до логистиката на регистрацията на момичета, жертви на трафик, за курсове по английски като чужд език, като път за получаване на американски визи. Трябва да знаем дали и до каква степен това се е случвало и във Великобритания", добавя той.

Също във Великобритания бившият комисар по жертвите, лейди Вера Беърд, призова полицията да "започне правилно разследване“ около Андрю и добави, че той трябва да се отчита пред полицията и парламента.

Според източници Андрю е бил поканен от поредица жени да го видят в Бъкингамския дворец, където е имал и офис.

"Той се обаждаше в дежурния офис и винаги казваше едно и също нещо – "Г-жа Уиндзор ще пристигне скоро – моля, пуснете я вътре", споделя запознат и добавя, че това винаги се е случвало през един от скритите входове за персонала.

"Беше толкова често, че те просто въртяха очи и казваха "Да, господине". Това продължаваше с години", споделя източникът.

Кралските служители по охраната мразеха да им бъде назначен Андрю, тъй като той беше толкова неприятен и пренебрежителен.

"Бъкингамският дворец не е крепостта, за която си мислите. Много от тях нямаха никакво разрешение за достъп до секретна информация. Малко подробности, ако изобщо има такива, бяха взети заради статута му в кралското домакинство. Това редовно се обсъждаше от придворните, но никога не беше направено нищо, за да се оспори", добавя приближен на двореца.

Източниците се изказаха, след като висш американски политик заяви, че жената, изобразена на пода под Андрю в имението на Епстийн в Ню Йорк, е жертва на трафик на хора за сексуална експлоатация.

Три изображения на бившия принц, клекнал над неидентифицирана жена в дома на педофилския финансист, бяха сред досиетата на Епстийн, публикувани на 30 януари.

Недатираните снимки нямат надписи, но са публикувани в документ от 100 страници снимки и изглежда показват как Андрю докосва корема на жената. Краката на друго неидентифицирано лице могат да се видят на маса на заден план.

Въпреки че контекстът остава неизвестен, конгресменът от Калифорния Тед Лиу поиска изображенията да бъдат показани в Комисията по правосъдие на Камарата на представителите във Вашингтон вчера.

Той направи твърдението, че жената е жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, докато разпитваше главния прокурор на САЩ Пам Бонди защо Андрю никога не е бил преследван по съдебен ред.