Бившият принц Андрю коленичи върху жена в нови разсекретени кадри СНИМКИ

Бившият британски принц Андрю отново беше въвлечен в скандала "Епстийн" в събота, след като в новоразсекретени документи се появиха снимки, на които той е на колене на четири крака над жена, лежаща на пода.

Кадрите са сред милионите нови материали, публикувани в петък от Министерството на правосъдието на САЩ по делото „Джефри Епстийн“. Сред тях има и документи, в които покойният сексуален престъпник предлага през 2010 г. тогавашният принц да се срещне с рускиня.

Това се случва две години след като опозореният американски финансист се призна за виновен във Флорида по обвинения за склоняване на непълнолетна към проституция.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както е официалното име на бившия принц днес, от години е преследван от връзките си с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес за сексуални престъпления срещу непълнолетни.

65-годишният британец неведнъж е отричал да е извършил каквото и да било нарушение, но същата година се оттегли от кралските си задължения заради контактите си с Епстийн.

През октомври миналата година крал Чарлз III го лиши от всички кралски титли и отличия, след като покойната обвинителка на Епстийн - Вирджиния Джуфре - разкри в посмъртните си мемоари шокиращи твърдения срещу него.

Джуфре, гражданка на САЩ и Австралия, която отне живота си миналата година, твърдеше, че е била трафикирана с цел сексуални контакти с Андрю три пъти, включително два пъти, когато е била на 17 години.

След като заведе дело срещу него, през 2022 г. той ѝ изплати многомилионно обезщетение, без да признае вина.

"Красива, умна, надеждна"

Последните разкрития във Вашингтон идват на фона на информацията, че Андрю скоро ще напусне 30-стайното си имение в кралското имение Уиндзор, след като Чарлз го е отстранил, и почти сигурно ще разпалят нова вълна от критики.

Очаква се върху него да нарасне и натискът да даде показания в САЩ за това какво е знаел за действията на Епстийн.

На една от снимките - без дата и с неидентифицирана жена - двамата са облечени, а бившият херцог изглежда докосва корема ѝ. На друга той е приклекнал над нея и гледа директно в обектива. Към изображенията не е предоставен контекст и не е ясно къде и кога са направени.

В същото време в имейл от август 2010 г. Епстийн пише на Андрю, когото нарича "Херцога", че има "приятелка, с която мисля, че ще ти е приятно да вечеряш" в Лондон по-късно същия месец. В кореспонденцията той описва жената като "26-годишна, рускиня, умна, красива, надеждна", като уточнява, че ѝ е дал имейла на принца. Андрю в крайна сметка отговаря, че "с удоволствие ще се срещне с нея".

Не е ясно дали среща действително се е състояла.

"Лично време"

Седмици по-късно той и Епстийн обсъждат възможността да вечерят в Бъкингамския дворец, след като американецът му пише от Лондон, че им е нужно малко "лично време". Андрю му отговаря, че могат "да вечерят в Бъкингамския дворец и да имат пълна дискретност".

Два дни по-късно бившият херцог отново пише, че е "много щастлив да дойдеш тук, в BP (Бъкингамския дворец)".

"Идвай с когото пожелаеш...", добавя той, цитиран от France24.

Не е ясно дали подобна вечеря в двореца - тогава официалната лондонска резиденция на покойната кралица Елизабет II - изобщо се е състояла.

В интервю за ВВС през 2019 г. Андрю твърдеше, че е прекратил контактите си с Епстийн след декември 2010 г., но по-късно съдебни документи показаха, че комуникацията между тях е продължила.

Публикувани миналата година материали и мемоарите на Джуфре отново разпалиха общественото възмущение във Великобритания около връзките им и обвиненията срещу Андрю.

Новите файлове отново насочват вниманието и към отношенията между Епстийн и бившия британски посланик във Вашингтон и министър Питър Манделсън.

Манделсън подаде оставка от дипломатическия пост миналата година, след като излязоха имейли, показващи, че е поддържал приятелски контакт с Епстийн дори след присъдата му от 2008 година.

Последните разкрития показват още, че през 2009 г. Епстийн е превел хиляди лири на съпруга на Манделсън, след като последният го е помолил да покрие таксите за курс по остеопатия.