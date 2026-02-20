Макакът Пънч, който бе отхвърлен от своите и откри майчината любов в играчка ВИДЕО

Шестмесечният макак Пънч, въпреки младостта си, знае по-добре от повечето, че любовта е в това да даваш, а не да получаваш.

Колкото по-малко получава в замяна на предаността си към сурогатната си майка - надменна плюшена играчка, която отговаря на прегръдките му с безизразно изражение, често с лице надолу в прахта на пода на заграждението - толкова по-силен сякаш става.

Маймунката продължава да стои със своята оранжева играчка. Защото не само е започнал да изгражда взаимоотношения с други маймуни въпреки всички трудности, но и несподелената му привързаност е спечелила култ.

The story of punch the baby monkey#PUNCH 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/7KvsRx0CF4 — kryptonian (@aaryanindd) February 19, 2026

Преди половин век известен плакат от 1971 г. на фотографа Виктор Болдуин, на който е изобразено котенце, хванато за клон, с надпис "Дръж се, бейби", е докоснал цяло поколение. Копие от плаката е дадено на Ричард Никсън по време на скандала "Уотъргейт", докато канадският премиер Пиер Трюдо котката на стената на един от офисите си, традиция, продължена от сина му Джъстин.

До 90-те години на миналия век плакатът вече е бил донякъде кичозен и отживелица. Той дори е осмиван в епизод на "Семейство Симпсън", когато Мардж се взира в изображението за насърчение, след като бизнесът ѝ с продажба на гевреци се проваля, само за да открие датата на снимката и да отбележи:

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan. He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers. They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

"Решителна или не, тази котка сигурно е отдавна мъртва."

Пънч обаче не е мъртъв. Далеч е от това.

Макакът е роден миналия юли, но майка му не показва никакви признаци на грижа за мъничкото 500-грамово мъжко бебе, оставяйки гледачите на зоопарка в град Ичикава в префектура Чиба, източно от Токио, да отглеждат малката маймунка.

Пазачите на зоопарка първо се опитали да предложат на Пънч навити кърпи, за които да се хваща - малките маймунки трябва да се държат за майките си за утеха и за изграждане на мускули. След като това се провалило, те опитали различни плюшени животни, но всички били отхвърлени, преди Пънч най-накрая да се влюби в оранжевата плюшена играчка орангутан.

WATCH - Heart wrenching scene: Little Punch was bullied again by a bigger monkey, who dragged her harshly across the ground. She cried and ran back to clutch her adoptive mother doll for comfort pic.twitter.com/ZWI56eCgnk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 19, 2026

"Козината на плюшеното животно беше лесна за хващане, а външният му вид също наподобяваше маймунски, което вероятно е осигурявало чувство за сигурност", обясни Косуке Шикано, 24-годишен гледач на зоопарка, пред вестник "Майничи". "Плюшеното животно беше сурогатна майка."

Изображения на Пънч, гушкащ своята плюшена орангутанска сурогатна майка, бяха широко споделяни в японските социални медии, което доведе до хаштаг, който се превежда като #HangInTherePunch.

Популярността на Пънч сред посетителите дори накара зоологическата градина да се извини за опашката на входа.

"Персоналът е изключително изумен от безпрецедентните и неочаквани тълпи, които преживяхме", казаха от зоологическата градина.

С тегло около 2 кг, Пънч може да се види как постепенно набира увереност да общува и да се сприятелява с другите макаци в заграждението "Маймунска планина".

34-годишният Шумпей Миякоши, един от гледачите на зоопарка, отглеждащи Пънч, каза пред местните медии:

"Той активно общува с други маймуни и усещам, че пораства."

Историята на Пънч има щастлив край - освен, че намери приятели, той получи куп играчки, подарък от Икея, която стои зад плюшената маймуна сургатна майка. Макакът също така стана рекламно лице на играчката на компанията.