3 рецепти за сладкиши без захар

Когато ни се прияде нещо сладко, но искаме да избегнем бялата захар и празните калории, природата ни предлага чудесни алтернативи. Банани, фурми, ябълково пюре и мед (в умерени количества) придават естествена сладост, без да причиняват резки скокове в кръвната захар. Ето три изпитани рецепти, които се приготвят за по-малко от 30 минути и не съдържат рафинирана захар:

Бананови палачинки с овесени ядки (2 порции)

За тях ще ви трябват:

2 узрели банана (колкото по-кафяви, толкова по-сладки);

2 големи яйца;

60 г фини овесени ядки (безглутенови по желание);

1/2 чаена лъжичка канела;

1/2 чаена лъжичка бакпулвер;

кокосово масло за намазване на тигана.

Намачкайте бананите с вилица до гладко пюре. Добавете яйцата и разбъркайте добре. Прибавете овесените ядки, канелата и бакпулвера, разбъркайте до хомогенна смес. Оставете да почине 5 минути, за да набъбнат овесените ядки. Загрейте тиган с незалепващо покритие на средна температура и го намажете леко с кокосово масло. Изсипете по около 2 супени лъжици от сместа за една палачинка. Печете 2-3 минути от всяка страна до златисто. Сервирайте с пресни горски плодове или резенчета банан.

Хранителна стойност (на порция, 5-6 палачинки):

Калории: 275 калории

Въглехидрати: 43 г

Протеини: 11 г

Мазнини: 8 г

Фибри: 6 г

Източник: 3 бързи рецепти за сладкиши без захар