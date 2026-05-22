IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

3 рецепти за сладкиши без захар

Много вкусни и лесни за приготвяне

22.05.2026 | 09:54 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Когато ни се прияде нещо сладко, но искаме да избегнем бялата захар и празните калории, природата ни предлага чудесни алтернативи. Банани, фурми, ябълково пюре и мед (в умерени количества) придават естествена сладост, без да причиняват резки скокове в кръвната захар. Ето три изпитани рецепти, които се приготвят за по-малко от 30 минути и не съдържат рафинирана захар:

Бананови палачинки с овесени ядки (2 порции)

За тях ще ви трябват:

  • 2 узрели банана (колкото по-кафяви, толкова по-сладки);
  • 2 големи яйца;
  • 60 г фини овесени ядки (безглутенови по желание);
  • 1/2 чаена лъжичка канела;
  • 1/2 чаена лъжичка бакпулвер;
  • кокосово масло за намазване на тигана.

Намачкайте бананите с вилица до гладко пюре. Добавете яйцата и разбъркайте добре. Прибавете овесените ядки, канелата и бакпулвера, разбъркайте до хомогенна смес. Оставете да почине 5 минути, за да набъбнат овесените ядки. Загрейте тиган с незалепващо покритие на средна температура и го намажете леко с кокосово масло. Изсипете по около 2 супени лъжици от сместа за една палачинка. Печете 2-3 минути от всяка страна до златисто. Сервирайте с пресни горски плодове или резенчета банан.

  • Хранителна стойност (на порция, 5-6 палачинки):
  • Калории: 275 калории
  • Въглехидрати: 43 г
  • Протеини: 11 г
  • Мазнини: 8 г
  • Фибри: 6 г

Източник: 3 бързи рецепти за сладкиши без захар

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

калории десерти диета
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem