Феновете на Селена Гомес са отвратени от съпруга ѝ, молят я да го зареже

Феновете на Селена Гомес са възмутени от съпруга ѝ - Бени Бланко. До такава степен, че чак ѝ предлагат да се разведе с него.

Кое предизвика това? Интернет потребителите са погнусени от хигиената на музикалния продуцент.

Бени без притеснение показа мръсните си крака в новия си подкаст "Friends Keep Secrets", предават от "Mirror".

Освен това, той пръднал пред микрофона.

Зрителите не обърнали толкова внимание на съдържанието на подкаста, защото били разсеяни от замърсените, оцапани с черно ходила на Бланко. Той слага краката си на дивана и тогава това ясно се вижда.

"Това е отвратително, не знам как Селена се справя с това!", "Фактът, че неговите крака всъщност са толкова мръсни, ме кара да ми се повдига, Селена, момиче, какво става", "Селена трябва да се разведе с него и да намери някой по-добър", "Никога не съм била по-разочарована от Селена, отколкото сега", гласят част от коментарите в социалната мрежа Х.

