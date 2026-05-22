IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Милотинова: Скоро ще обявим изискванията към града домакин на "Евровизия"

Дара заяви от своя страна своя приоритет - да продължи следващите крачки на западната сцена

22.05.2026 | 16:45 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Не може отсега да се каже в кой град ще се проведе "Евровизия", другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза пред журналисти в Министерския съвет генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова, която присъства на срещата на певицата Дара с премиера Румен Радев след успеха на България на конкурса "Евровизия“.

Милотинова припомни, че София, Бургас, Варна и Пловдив вече направиха заявка за "Евровизия". БНТ ще обяви т.нар. ситибийт и ще дадем възможност на кандидатите да отговарят на специалните въпроси за "Евровизия", уточни тя. Изискванията са стандартни и задължителни, добави тя. Не искам да предоставяме нищо, каза Милотинова в отговор на въпрос кой град има най-големи шансове и дали има подходяща зала за конкурса. Тя подчерта, че в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision.

Свързани статии

Трябва да има зала с вместимост най-малко 10 000 души, огромни площи за пресцентър, други свободни площи за артистите и техните екипи, както и място за прически и грим, отбеляза Милотинова. По думите ѝ правилникът за провеждане на "Евровизия" е 200 страници.

Тъй като започваме работа в самото начало по организацията на следващата "Евровизия", смятам, че ще се справим добре и на ниво, каза Милотинова. Тя заяви, че правителството е дало уверение за финансирането на домакинството за конкурса. Точният бюджет предстои да бъде уточнен.

Дара заяви от своя страна, че за нея е приоритет да продължи следващите крачки в западната сцена 

"Трябва да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и все повече да имаме поводи да се събираме, да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество. И много положителна енергия. Но има много неща, които трябва да се случат, за да може да се осъществи "Евровизия". Аз като певица и като артист, моята задача е да продължавам да се занимавам с това, което обичам и да развивам този потенциал, който в момента тепърва започна да изгрява на международната сцена. За мен, за нас, е приоритет в момента да продължим следващите крачки в западната сцена и да развиваме българската музика."

По-рано премиерът Румен Радев благодари от името на българския народ на Дара за триумфа й. Той подчерта, че Дара вече е част от европейската политика, а голямата победа на "Евровизия" е лично нейна и на екипа й. 

В срещата участваха и министри от кабинета. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Милена Милотинова Дара Евровизия изисквания града домакин
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem