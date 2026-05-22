Тръмп има $7,1 млрд., как богатството му скочи със 165% за 18 месеца?

Президентът Тръмп може да спести 100 милиона долара от сделката с Министерството на правосъдието за прекратяване на разследванията на данъчните му дела, докато консолидира богатството си, което е определено като най-доходоносното президентство в историята.

Нетното богатство на Тръмп варира, но лесно се е удвоило, откакто започна втория му мандат преди 18 месеца, и към четвъртък е 7,1 милиарда долара, според Forbes.

Той е влизал и излизал от индекса на милиардерите на Bloomberg, списък на 500-те най-богати хора в света, и за последно беше представен през септември, когато личното му богатство беше 7,7 милиарда долара. Оттогава той е паднал в този списък под 7,47 милиарда долара, необходими за попадане в топ 500, тъй като стойността на дяловете му в Trump Media & Technology Group (TMTG) е спаднала. В четвъртък вечерта Bloomberg оцени личното му богатство на 7,1 милиарда долара.

79-годишният Тръмп и бизнес интересите на семейството му в развитието на имоти, криптовалутите, лицензирането и други начинания, като например филма на първата дама "Мелания", са все по-преплетени с президентството по безпрецедентни начини.

Портфолиото му е получило най-голям тласък от сделки с криптовалути, които също така са довели синовете му до присъединяване към богатия елит

Нетното богатство на Ерик Тръмп се е увеличило десетократно до 400 милиона долара след изборната победа на баща му, според Forbes. Това на Доналд Тръмп-младши се е увеличило от 50 милиона долара до приблизително 300 милиона долара.

"Никой съвременен президент не е скочил толкова директно от света на бизнеса към президентския пост, както Доналд Тръмп", отбелязва OpenSecrets, независим наблюдател на финансите в политиката. "По този начин Тръмп отказа да направи това, което са правили неговите предшественици - да прекъсне връзките си с компании или финансови интереси, които могат да представляват или да изглеждат като конфликт на интереси. Като държи активите си в семеен тръст, който той може да отмени по всяко време, Тръмп и семейството му са в уникалната позиция да печелят директно от неговата обществена служба."

Forbes оцени нетното състояние на Тръмп на 2,3 милиарда долара през 2024 г., преди да се върне в Белия дом, когато той беше изправен пред активни наказателни дела и свързани с тях разходи. Оттогава делата са прекратени и финансовото му положение се е променило.

Имотна империя

Тръмп запазва голямо портфолио от имоти, което е било основата на богатството му преди политическата му кариера, заедно с приходите от телевизионното му шоу "Стажантът"

Forbes оценява стойността на неговите голф клубове и курорти по света на 1,5 милиарда долара. Неговите десет голф клуба в шест щата имат приблизителна нетна стойност от 549 милиона долара, докато водещият му клуб Мар-а-Лаго е с нетна стойност от 564 милиона долара, а курортът му Trump National Doral Miami - на 255 милиона долара след приспадане на задълженията. Той притежава и три голф игрища в Европа - две в Шотландия и едно в Ирландия - на стойност 116 милиона долара.

Другите инвестиции на президента в имоти, като Trump Tower в Манхатън (96 милиона долара) и Trump International Hotel Las Vegas (73 милиона долара), се оценяват на нетна стойност от 1,2 милиарда долара.

Криптовалута

В интервю от 2021 г. Тръмп критикува криптовалутата като "измама" и "потенциално бедствие, което чака да се случи". След това, през 2024 г., той и семейството му стартираха World Liberty Financial, която емитира криптовалутата $WLFI.

Първоначално семейство Тръмп притежаваха 75% дял, намален до около 38%, след като инвестиционна фирма Aryam Investment, подкрепена от ОАЕ, купи 49% дял за 500 милиона долара дни преди встъпването в длъжност на Тръмп. WLF пусна стейбълкойн, наречен USD1, а през март 2025 г. MGX, друга компания от ОАЕ, използва USD1 за инвестиция от 2 милиарда долара в крипто борса, печелейки комисионна за WLF.

Начинанието е донесло на Тръмп поне приблизително 1,4 милиарда долара плюс около 2 милиарда долара в ценни книжа, което прави това двигател на растежа на богатството му, откакто стана президент. Тръмп притежава 70% от семейния дял. Той има токени WLFI на стойност 15,75 милиарда долара, на стойност около 1 милиард долара към момента на писане.

Тръмп също така пусна мемкойн, наречен $TRUMP, по време на втората си инаугурация. Неговите компании CIC Digital LLC и Fight Fight Fight LLC държат 80% дял от общото предлагане на мемкойна, докато малка група ранни инвеститори са спечелили 1,2 милиарда долара от първоначалната продажба. Стойността му обаче се срина, причинявайки загуби за малките инвеститори от над 4 милиарда долара. Продажбите на мем токените и таксите са генерирали на Тръмп около 350 милиона долара. Пазарната му капитализация...

Данъчната сума днес е 484 милиона долара.

Данъчни въпроси

Преди завръщането си на поста, Тръмп е бил обект на одит от Службата за вътрешни приходи (IRS) за възстановяване на данъци в размер на 72,9 милиона долара, което е поискал около 2010 г. за загуби от сделки с имоти и казина. IRS разследва дали е поискал тази облага два пъти по различни начини и неблагоприятна констатация с лихва можеше да надхвърли 100 милиона долара, съобщи The New York Times.

Тод Бланш, изпълняващият длъжността главен прокурор, подписа споразумението, че IRS е "ЗАВИНАГИ ЗАБРАНЕНА и ИЗКЛЮЧЕНА" от "преследване или предявяване на всякакви искове" от данъчните исторически декларации на Тръмп.

"Фактът, че IRS урежда дело и не продължава с одит, не е необичаен", каза Бланш пред CNN. Той заяви, че репортажът на New York Times, че Тръмп може да спести 100 милиона долара в резултат на това, е "определението за напълно измислена фалшива новина".

Търговия на фондовия пазар

Друг висш член на администрацията на Тръмп се изправи в негова защита тази седмица относно личните сделки на президента на фондовия пазар, които той твърди, че се извършват от негово име независимо. В задължителна финансова декларация Тръмп обяви 3642 сделки с акции от негово име от януари до март тази година.

Те включват закупуване на акции на Nvidia на стойност между 500 000 и 1 милион долара и на акции на AMD, и двете производители на чипове, на стойност между 50 000 и 100 000 долара, на 6 януари. Седмица по-късно Министерството на търговията обяви облекчаване на ограниченията върху продажбите на чипове на Китай. Акциите на Nvidia тогава бяха 187 долара и са 219 долара в четвъртък, докато AMD бяха 214 долара тогава и 435 долара в четвъртък.

През първите три месеца на годината брокерът на Тръмп похарчи до 6 милиона долара за акции на Palantir, компания за анализ на данни с различни държавни договори. Но те паднаха от януарския си пик от 181 долара до 130 долара на 9 април. На 10 април Тръмп говори похвално за Palantir на своята платформа Truth Social, включително и за борсовия ѝ тикер, пишейки:

"Palantir Technologies (PLTR) доказа, че има страхотни бойни способности и оборудване. Просто попитайте нашите врагове!!! Президент DJT."

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше попитан за сделките с акции на Тръмп във вторник.

"Президентът не седи в Овалния кабинет на компютъра си в своя, например, Robinhood акаунт, купувайки и продавайки акции", каза Ванс. "Това е абсурдно. Той има независими съветници по богатството, които управляват парите му. Той е богат човек. Имал е успех в бизнеса. Не прави тези сделки с акции сам."

Ана Кели, главният заместник-пресекретар на Белия дом, заяви в изявление:

"Президентът Тръмп действа само в най-добрия интерес на американската общественост... Няма конфликт на интереси."

Компания за социални медии

Една област, в която делът на Тръмп е спаднал по време на президентството му, е чрез TMTG, която притежава Truth Social. Тръмп държи 41,44% от акциите, които през февруари 2022 г. струваха на хартия 11 милиарда долара. Цената се срина до 7,95 долара в четвъртък, което означава, че делът му е струвал 913 милиона долара.

Компанията никога не е реализирала печалба и отчете годишна загуба от 405 милиона долара по-рано този месец, но се оказа доходоносна за Тръмп-младши, който е член на борда. Миналата година най-големият син на Тръмп е спечелил 47 489 долара от заплатата си и 206 434 долара от акционерни приходи.

TMTG се споразумя за сливане с TAE Technologies, компания за ядрен синтез. Като президент Тръмп подписа няколко изпълнителни заповеди за стимулиране на индустрията за термоядрен синтез, включително една от май 2025 г., която призовава служителите на администрацията да "дадат приоритет на финансирането на квалифицирани напреднали ядрени технологии чрез безвъзмездни средства, заеми, инвестиционен капитал, възможности за финансиране и друга федерална подкрепа".

Лицензионни споразумения

Пускането на мобилния телефон на Тръмп тази седмица на клиенти, които са направили поръчки миналата година - когато им е било казано, че телефонът ще бъде доставен през октомври 2025 г. - е най-новата лицензионна сделка, базирана на марката Тръмп.

Предлаган на пазара и продаван от Trump Mobile, той струва 47,45 долара на месец, въз основа на броя на неговите президентства. Не са публикувани официални данни за приходите на Trump Mobile. Миналата година Тръмп отчете плащания на авторски права, включително 1,3 милиона долара от Библията на Тръмп, 2,8 милиона долара от часовници на Тръмп, 2,5 милиона долара от маратонки и парфюми на Тръмп и 1,1 милиона долара от китара "45".

Общият лицензионен и брандинг бизнес на Тръмп по света се оценява на 551 милиона долара от Forbes.

Мелания Тръмп

Първата дама е получила дял от около 70 процента от 40-те милиона долара, които Amazon е платила за лицензиране на документалния ѝ филм "Мелания", според Wall Street Journal.

Тя все още не е направила официално финансово разкриване тази година, но миналата година обяви лицензионно споразумение за продажба на NFT (незаменяеми токени) за 216 710,74 долара, както и общо 702 500 долара от две изказвания.

Тя също така има собствена мем монета, пусната на втората встъпване в длъжност на съпруга ѝ, с пазарна капитализация от около 90 милиона долара.