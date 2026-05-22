Ермак вярвал в украинското правосъдие, обвиненията срещу него - несъстоятелни

Бившият ръководител на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак заяви, че вярва в украинската съдебна система.

Той каза това след заседание в Апелативната колегия на Висшия антикорупционен съд (ВАКС) по жалбата му срещу превантивна мярка, съобщава Укринформ.

"В самото начало на процеса казах, че моят случай е много показателен. Днес можете да видите, че всички са равни пред закона. За мен е много важно да защитавам правата си чрез правосъдие и нашето законодателство. Мисля, че това е пример. Всички наши граждани ще видят как работи това. Ако всичко се случва прозрачно и в рамките на закона, тогава това е добър пример за всички да повярват в украинското правосъдие. Аз вярвам в него“, каза Ермак.

Той заяви още, че президентът гарантира защитата на конституционните права.

"И виждате, че правосъдието работи", добави Ермак.

На 11 май Ермак беше официално уведомен, че е заподозрян по дело, свързано с пране на 460 милиона гривни чрез изграждането на луксозни вили близо до Киев.

На 12 май още шест лица получиха известия, че са заподозрени по същия случай. Според разследващите, между 2021 и 2025 г. заподозрените са изпрали над 460 милиона гривни чрез изграждането на вилно селище в град Козин, Киевска област. Част от финансирането на строителството е било насочено чрез схема за пране на пари, контролирана от бизнесмен, който по-късно става собственик на едно от жилищата.

На 14 май Висшият антикорупционен съд разпореди Ермак да бъде задържан под стража с опция за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни. Ермак заяви, че няма средства да плати гаранцията.

На 18 май стана известно, че гаранцията е била внесена, след което Ермак беше освободен от предварителния арест.

На 21 май Апелативната колегия на Висшия антикорупционен съд отхвърли жалбата на Ермак срещу превантивната мярка за неотклонение "задържане под стража" с алтернатива на гаранция от 140 милиона гривни /близо 3 милиона долара/.

Ермак не може да напуска украинската столица. На заседанието той заяви, че обвиненията срещу него са неоснователни и са изградени само на "предположения".