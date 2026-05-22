Атанас Божилов: SENSHI ме изгради като състезател

SENSHI е моят живот

22.05.2026 | 17:22 ч. 0

Една от трите грандиозни битки в бойната карта на предстоящата галавечер SENSHI 31 Gladiators ще противопостави Атанас Божилов срещу англичанина Аарон Слиман на 30 май от 19:30 часа в Античния театър в Пловдив.

Двубоят е в категория до 75 кг и обещава високо темпо, техничен сблъсък и безкомпромисна битка на ринга.

"Подготвям се по план. Всичко върви нормално. Имаше леко притеснение, защото 20 дни преди двубоя моят съперник се контузи и смениха съперника. Бързо се настроих за новия съперник. Видях на какво е способен и се подготвих за силните и слабите му страни. Надявам се да го неутрализирам и да спечеля мача", каза Божилов пред "България сутрин".

Той прави бързи и кратки тренировки между 40-50 минути, като сподели, че му остават още 3-4 кг за влизане в категорията.

Божилов сподели пред Bulgaria ON AIR, че успехът му на SENSHI през годините му носи както самочувствие, така и отговорност.

"Трябва да съм напълно концентриран. В последната седмица мисля само за мача. Концентрирам се и гледам съперника. Надявам се да се получи и всичко да мине нормално", коментира боецът.

На въпрос какви съвети искат българите, които за първи път се качват на ринга на SENSHI, боецът отговори, че го питат главно как протича неговата подготовка, като добави, че младите състезатели са притеснени, защото имат по-малко мачове, но отчита притеснението като добър знак.

"SENSHI ме изгради като състезател. SENSHI е моят живот", заяви Божилов.

