Тежки боеве на фронта: Украйна отчита високи руски загуби при настъпления

Украйна се стреми да нанесе поне 200 руски жертви за всеки квадратен километър, който Москва завземе на бойното поле. Постиженията стават все по-скъпи за руските сили през последните месеци, пише BI.

"Всеки километър настъпление струва на врага непропорционално високи загуби", каза наскоро украинският министър на отбраната Михайло Федоров пред репортери по време на среща, на която бяха обсъдени резултатите от бойните операции досега тази година. Руските военни загубиха 67 войници - убити или ранени - на квадратен километър настъпление през октомври 2025 г. Това се е увеличило до 165 през януари, 244 през февруари, 254 през март и 179 през април, каза Федоров, добавяйки, че Москва е понесла 35 203 жертви само през април. "Нашата стратегическа цел е да нанесем поне 200 вражески загуби за всеки квадратен километър настъпление", каза той. "Динамиката показва, че Украйна значително е забавила настъплението на противника и постепенно си възвръща инициативата. В същото време ние увеличаваме активните операции и освобождаваме територия." Федоров отдава увеличението на руските жертви на няколко фактора, включително решението на Илон Мъск да деактивира сателитната интернет услуга Starlink за руските сили през февруари.

Москва не е успяла да замени тази способност,

което позволява на Украйна да се възползва от ситуацията на бойното поле, добави министърът на отбраната. Друг фактор е стремежът на Украйна да изгради арсенал от дронове със среден обсег на действие, които да поразяват руски цели на оперативна дълбочина, която пречи на силите ѝ да извършват щурмови операции по фронтовата линия.

"Активно започнахме да набавяме дронове със среден обсег на действие, които се превърнаха в едно от ключовите технологични предимства на фронтовата линия", каза Федоров.

Анализатори от Института за изследване на войната, базиран в САЩ мозъчен тръст, оцениха, че тези развития са довели до постоянен спад в темповете на напредване на Русия на бойното поле от ноември 2025 г. Те също така посочиха многократните украински сухопътни контраатаки като допринасящ фактор. Анализаторите на конфликти в ISW съобщиха в началото на май, че "руските сили през април 2026 г. са претърпели нетна загуба на контролирана територия в украинския театър за първи път" от нахлуването на Киев в Курската област на Русия през 2024 г. Те казаха, че Русия е загубила контрол над 116 квадратни километра през април, въпреки че тази цифра не отчита районите, където войските ѝ за кратко са проникнали на украинска територия.

Русия е окупирала близо 27% от Украйна седмици след започването на пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., пик, към който оттогава не е успяла да се върне. Четири години по-късно, през март 2026 г., тази цифра е спаднала под 20%, според данни на ISW.

През това време Русия е натрупала приблизително 1,3 милиона бойни загуби, заяви в края на април полковник Джоби Римър, старши военен съветник на Обединеното кралство. За разлика от това, Украйна е понесла приблизително 500 000 до 600 000 жертви в тази война, според Центъра за стратегически и международни изследвания, мозъчен тръст, базиран в САЩ. Украинските власти сигнализираха за намерението си все повече да заменят хората с роботизирани системи, включително дронове, където е възможно близо до фронтовата линия, особено за логистични мисии.