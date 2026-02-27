IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Кейт Мидълтън и принц Уилям в невиждана светлина на наградите БАФТА

Снимки от зад кулисите разкриват спокойната страна на двойката

27.02.2026 | 03:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кралските двойки са известни с това, че винаги се държат сериозно на публични места, рядко се отпускат в интервюта и сякаш всичко им е по норматив. Протоколът на монархиите забранява определени неща във визиите, включително ярък маникюр, натрапчиви облекла и множество аксесоари, като се цели изчистен външен вид, олицетворяващ елегантността на короната. 

С напредване на годините и смяната на поколенията обаче виждаме все по-разкрепостени и освободени кралски особи. Това вдъхва надежда на феновете, че срокът на годност на монархиите не е на привършване, а начинът на управление може съвсем спокойно да се адаптира към наши дни. 

Едни от най-модерните и обичани кралски особи, бъдещи крал и кралица, безспорно са принц Уилям и Кейт Мидълтън. Двамата се опитват да бъдат по-близо до своите фенове, често споделяйки снимки и видеа в социалните мрежи както от професионалния, така и от личния си живот. Принцът и принцесата на Уелс се опитват да бъдат максимално прозрачни относно живота си, разкривайки болезнени теми и проблеми, включително раковата диагноза на Кейт и психичното натоварване от последните скандални събития в кралския двор с участието на бившия принц Андрю. 

Уилям и Кейт също така често посещават светски събития, като последното беше церемонията по връчването на награди БАФТА в Лондон в неделя, 22 февруари. Принцът е президент на британския еквивалент на наградите „Оскар“ от 2010 година и връчи наградата „Другарство“, която е най-високото отличие на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство, на дейм Дона Лангли за нейният безспорен принос към киното. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кейт Мидълтън и принц Уилям
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem