Кейт Мидълтън и принц Уилям в невиждана светлина на наградите БАФТА

Кралските двойки са известни с това, че винаги се държат сериозно на публични места, рядко се отпускат в интервюта и сякаш всичко им е по норматив. Протоколът на монархиите забранява определени неща във визиите, включително ярък маникюр, натрапчиви облекла и множество аксесоари, като се цели изчистен външен вид, олицетворяващ елегантността на короната.

С напредване на годините и смяната на поколенията обаче виждаме все по-разкрепостени и освободени кралски особи. Това вдъхва надежда на феновете, че срокът на годност на монархиите не е на привършване, а начинът на управление може съвсем спокойно да се адаптира към наши дни.

Едни от най-модерните и обичани кралски особи, бъдещи крал и кралица, безспорно са принц Уилям и Кейт Мидълтън. Двамата се опитват да бъдат по-близо до своите фенове, често споделяйки снимки и видеа в социалните мрежи както от професионалния, така и от личния си живот. Принцът и принцесата на Уелс се опитват да бъдат максимално прозрачни относно живота си, разкривайки болезнени теми и проблеми, включително раковата диагноза на Кейт и психичното натоварване от последните скандални събития в кралския двор с участието на бившия принц Андрю.

Уилям и Кейт също така често посещават светски събития, като последното беше церемонията по връчването на награди БАФТА в Лондон в неделя, 22 февруари. Принцът е президент на британския еквивалент на наградите „Оскар“ от 2010 година и връчи наградата „Другарство“, която е най-високото отличие на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство, на дейм Дона Лангли за нейният безспорен принос към киното.

