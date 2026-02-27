Гръм в Рая: Разделени ли са Пинк и Кери Харт?

Слуховете за раздяла между Пинк и съпруга ѝ Кери Харт избухнаха с гръм и трясък преди часове, след като People съобщи, позовавайки се на неназовани източници, че двамата слагат край на брака си след 20 години заедно.

Новината бързо се разпространи, припомняйки дългата им и на моменти бурна любовна история. Пинк и Кери Харт се запознават на Summer X Games през 2001 г. във Филаделфия, започват връзка на приливи и отливи, а през 2005 г. той ѝ предлага брак. Сватбата им се състои в Коста Рика през януари 2006 година. Две години по-късно минават през раздяла, но през 2009 г. обявяват, че отново са заедно. Именно този период вдъхновява хита ѝ "So What", в чието видео Кери Харт дори участва. Той се появява и в клипа към "Just Give Me A Reason".

През годините певицата остава до него и при множество тежки травми, свързани с кариерата му в мотокроса. Миналата година Кери Харт публично ѝ се извини, след като при инцидент скъсва тънкото си черво от дебелото. По-рано сам беше разкривал, че счупените му кости са над 80 като брой.

Двамата имат две деца - 14-годишната Уилоу и 9-годишния Джеймисън.

Само че малко по-късно самата Пинк сложи точка на спекулациите. В публикация в Instagram тя определи новината като "фалшиви новини" и категорично заяви, че с Кери Харт не са разделени, а твърденията за край на брака им нямат никаква връзка с реалността.

Към момента нито Пинк, нито Кери Харт са направили други официални изявления по темата.