Пинк и дъщеря ѝ Уилоу в елегантни вечерни рокли

Пинк и Уилоу – две красиви дами, символ на силната връзка между майка и дъщеря.

Певицата и нейното семейство бяха специални гости на благотворителна галавечер в подкрепа на фондацията „Действие срещу глада“. Пинк и Уилоу бяха облечени в елегантни черни рокли с блестящ ефект.

Събитието събра едни от най-стилните личности на Холивуд. Певицата получи специална хуманитарна награда за своята ангажираност към социални каузи.

На червения килим Пинк беше звездата. Тя допълни елегантната си черна рокля с дълги ръкави с масивни сребърни обеци.

14-годишната ѝ дъщеря Уилоу избра черна блестяща рокля с цепка и отворени рамене. Девойката, истинско копие на майка си, е уверена, стилна и чаровна.

Кери Харт, съпругът на Пинк, и техният син Джеймсън подкрепиха звездата в тази важна за нея вечер. Двамата кавалери заложиха на класически костюми в тъмни тонове.

Малкият Джеймсън впечатли с невинна усмивка и ярък розов кичур в косата – детайл, който напомня на свободолюбивия дух на майка му.

