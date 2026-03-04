Прическите, които завладяха 2026 г.

Първите 2 месеца на 2026 година вече неусетно изминаха. И определено можем да очертаем какви са новите тенденции в света на модата и красотата през тази нова година. Знаете, че прическата е много важна част от визията си - избираме я според вкуса си, това какво ни отива и според етапа, на който сме в живота си. Ето най-хитовите прически за 2026 г., според "Teen Vogue".

Бикси

Идеално за дамите, които искат драматична и голяма промяна, но в същото време не прекалено къса коса. Бикси е смесица между пикси и боб, както подсказва името. Това значи, че косата е малко по-дълга от пикси - почти момчешка прическа, но и малко по-къса от модерния боб. Обикновено кичурите са до малко под ушите, не докосват брадичката. Наричат прическата още - израснало пикси. Косата е леко рошава. Прическа за смели дами, с нея сте елегантни.

Боб до брадичката

Бобът е абсолютната звезда в света на прическите вече 6-7 години. И през 2026 г. ще продължава да бъде така. Има много разновидности, но през новата година хитът е боб до брадичката или съвсем малко под нея. Това значи къс, остър боб - драматично отрязване на косата и истинска промяна. Този тип боб отлично подчертава лицето. Стои бунтарски, шик, елегантно.

Израснали корени

Преди дамите, които се боядисваха, правиха всичко възможно да заличат стария си цвят, той да не се прокрадва в корените, въобще да не се забелязва и цялата им коса да е в новия цвят. Сега пък т.нар. израснали корени са модерни. Неперфектното става модерно - да се виждат и двата цвята. В корените - естествения ви цвят, надолу - новия цвят, с който сте се боядисали. Така че - не се притеснявайте за корените, заложете на тази гръндж визия.

