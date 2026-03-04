Маникюр за пролетта – забавни и красиви дизайни за идния сезон

Никога не е твърде рано да започнете да мислите за пролетен маникюр, който да опитате, след като времето най-накрая започна да се затопля. Нека го наречем манифестиране. Когато слънцето най-накрая (най-накрая!) се задържа повече от 3 часа на небето, ще бъдем повече от готови да се потопим в приятни дизайни и забавни цветове.

Тази пролет очаквайте да видите изобилие от класически пастелни нюанси (все още не сме се сбогували с масленожълтото), както и забавни покрития като хром, перла и много преливащи се блясъци. Флоралните мотиви, естествено, са задължителни, както и карираните принтове и френските връхчета. Но пролетта е и възможност да изследвате неочакваното – помислете за психеделични шарки и металически 3D маникюр.

По-долу ви показваме част от дизайните, които ще бъдат на мода през тази пролет (останалите по-късно), за да бъдете готови за посрещането на любимия сезон.

Плодова салата

За да запазите нещата шик и семпли, изберете неутрална основа и поискайте дизайн с череши, ягоди, портокали и боровинки в приглушени нюанси, с бледозелени стъбла, за да изглеждате забавно, но не твърде екстравагантно.

Реещи се цветя

Класическият маникюр тип „котешко око“ изглежда ще царува и през 2026 година. Дизайнът се създава чрез използване на магнетичен гел лак, съдържащ железни частички. След като се нанесе, се използва магнит върху все още мокрия лак, за да се преместят въпросните частици, създавайки блясък, дълбочина и движещи се линии от светлина, наподобяващи котешко око. Съчетайте тази мода с популярния за пролетта лилав цвят и стикери на цветя и имате неустоим маникюр.

