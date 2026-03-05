Да я ожалиш: Анджелина Джоли не е имала гадже от развода с Брад Пит

Оказва се, че дори и в света на звездите любовта понякога е на изчезване. Макар и да е една от най-красивите и желани жени в Холивуд, Анджелина Джоли не е имала романтична връзка, откакто финализира развода си с Брад Пит.

Двамата се разведоха официално през декември 2024 г.

Според информация, споделена от източник близък до Джоли пред списание People, холивудската звезда е изцяло фокусирана върху децата си и професионалните си ангажименти, а личният ѝ живот остава на заден план.

„Анджи е изключително заета и концентрирана през последните няколко години. Срещите не са били приоритет за нея. Тя няма гадже.“, посочва източникът.

По думите му, след дългата и тежка публична раздяла с Брад Пит, актрисата на практика е поела ролята на самотна майка, което естествено определя и посоката на ежедневието ѝ.

