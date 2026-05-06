Ели Голдинг се показа с 2-месечната си дъщеря

Ели Голдинг се показа с новородената си дъщеря за първи път. 39-годишната певица публикува в Instagram мил кадър с малкото си момиченце. Във вторник тя постна снимка, на която се вижда как е в леглото, по сив сутиен е и кърми бебенцето. Ели е с пусната коса и носи слънчеви очила. А детето е с бяла пижамка.

Звездата не е сложила никакъв текст към кадъра.

Голдинг стана майка за втори път на 6-и май. Тогава тя дари сегашния си приятел Бо Моние с дъщеря - Айрис Едалайн Миние. Това е първото им общо дете.

