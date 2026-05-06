Прическите, които завладяха тази пролет

Пролетта е в своя разгар. Много нови тенденции в света на модата и красотата завладяха сезона. През тази пролет определено смелите визии са на почит. А знаем, че прическата е много важна за всяка дама. Кои прически са абсолютен хит през този сезон? Вижте трендовете, според "Teen Vogue".

Дълъг боб

Няма как да не сте забелязали, че бобът е най-модерната прически вече 6-7 години. И всякакви негови версии и разновидности набират популярност. През тази пролет хит е лобът или дългият боб. При него кичурите не стигат само до брадичката или раменете, а са до малко под раменете. Така едновременно сте в крак с тенденциите, но и не скъсявате драстично косата. Поддържа се лесно, отива почти на всеки, вечна класика е. Певицата Розе и моделката Хейли Бийбър залагат на дълъг боб често.

Романтични къдрици

Носталгията завладява и прическите. През тази пролет хит станаха романтични, нежни дрехи, вдъхновени от филма "Брулени хълмове". Но и при прическите залагаме на романтика. Хит са нежните, меки и класически къдрици, с които сте като героиня от приказка или стар филм. Те са дълги, стоят по-естествено, нито прекалено ситни, нито прекалено едри. Може да ги оформите с ретро преса.

Плажни вълни

Вече е май месец, така че времето се затопля, пролетта е в разгара си, скоро ще започнем да усещаме полъха на лятото. И една определена прическа винаги се завръща в топлите и слънчеви месеци. Става дума за плажните вълни. Косата трябва да е чуплива, да не е перфектно изправена, да има намек за къдрици, но не да сте прекалено къдри. А просто с вълнообразни кичури. Перфектна прическа за парка и плажа.

Стегнати, гладки кокове

Ако в последно време небрежните кокове бяха доста модерни и не трябваше да се стараете много за тях, сега се връщаме към началото на века, когато стегнатите, прилежно направени и лъскави кокове бяха хит. Така че - използвайте стегнати ластици и опитайте да захванете почти цялата коса на кок. Може да го украсите с аксесоари за коса. Помогнете си с лак за коса, за да стои кокът.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net