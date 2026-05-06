IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 96

Берое изпада от Първа лига по служебен път?

Отборът остава без лиценз

06.05.2026 | 23:12 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Берое ще изпадне от Първа лига по служебен път, съобщава Sportal.bg.

Според колегите Лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече е уведомила старозагорци с писмо, че не получават лиценз.

Заралии разполагат със седмица, за да обжалват решението.

Ако не спечели обжалването, шампионът от 1986 година ще играе във Втора лига. 

Лицензионната комисия към БФС има заседание на 8 май (петък) и вероятно след него официално ще обяви решението, касаещо 11-ия в класирането. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Берое
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem