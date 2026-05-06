Берое изпада от Първа лига по служебен път?

Берое ще изпадне от Първа лига по служебен път, съобщава Sportal.bg.

Според колегите Лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече е уведомила старозагорци с писмо, че не получават лиценз.

Заралии разполагат със седмица, за да обжалват решението.

Ако не спечели обжалването, шампионът от 1986 година ще играе във Втора лига.

Лицензионната комисия към БФС има заседание на 8 май (петък) и вероятно след него официално ще обяви решението, касаещо 11-ия в класирането.