Ангел Найденов: Правим стъпки към подобряването на армията ни

България има три проблема в отбраната.

"Можем да очертаем проблемите в три направления - пари, техника и хора. И в трите направления през последната година-две има стъпки, които са в посока на подобряване - както и по отношение на увеличаване на средствата за отбрана - очаква се да бъдат в рамките на 2,25% от БВП, което означава над 2,7 млрд. евро", каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Що се отнася до техниката, той отбеляза, че имаме вече първите бойни платформи.

"Днес на демонстрационните полети бяха демонстрирани новите изтребители F-16. Приет е първият кораб "Храбри". Предстои до края на годината да бъде приет и вторият патрулен кораб", отбеляза Найденов и добави, че в сухопътните войски вече са приети и първите машини "Страйкър".

Предприета е голяма крачка с увеличаване на средствата за възнаграждение сред състава, като най-ниската заплата е станала равна на средната брутна работна заплата за второто полугодие на предходната година.

"Това беше сериозно увеличение от 30%, като по-голямата част от средствата бяха за увеличение на възнагражденията на войниците, което да направи по-привлекателна, по-уважавана и по-достойна военната служба. По-малкият процент беше за офицерите", каза Найденов.

По думите му само за миналата година са били приети около 1300 военнослужещи.

"При управление от страна на "Прогресивна България" бихме имали не само запазване на намеренията, свързани с реализацията на програмата за отбранителни способности и модернизация, но бихме очаквали да бъдат ускорени темповете, с които ще се реализира", прогнозира той.

