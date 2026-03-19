Крайните партии във Франция напредват, Макрон губи позиции

Крайните партии във Франция напредват, а Макрон губи позиции. Това каза доц. д-р Димитър Божков, преподавател в катедра "История на философията" в СУ "Св. Климент Охридски", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Местните избори във Франция са доста по-различни от президентските и може би няма да видим повторение на класическата френска ситуация, в която „Национален сбор“ печели до един момент, но накрая губи изборите. Със сигурност партията е сред тези, които се стабилизират и напредват най-много. Със сериозно покачване на резултата могат да се похвалят и от крайната левица, обясни доц. Божков.

„В големите градове печели или традиционната левица или традиционната десница – относително поравно се разпределят“, коментира гостът. Очакваме все още резултатите от Париж и Марсилия. Обикновено кандидат на крайната десница рядко би победил такъв на традиционната десница.

Според събеседника с тези резултати избирателите казват две неща: възход на крайните партии и залеза на хората на президента Макрон, макар и това все още да не е на 100% сигурно. Усещането във Франция от необходимостта от нещо различно е засилено от доста време.

„Много е възможно бъдещият френски президент да е ляв, ако традиционната и крайната левица се обединят“, прогнозира доц. Божков. Има и големи шансове „Националният сбор“ на Льо Пен да е, ако не първа, то втора политическа сила. Местните избори не са най-добрият лакмус, тъй като не отразяват настроенията в националната политика, но най-малкото са предупреждение.

Той допълни, че по всяка вероятност няма да има парламентарни избори преди президентските, тъй като би било безсмислено да се правят нови избори преди това. Настоящият кабинет за момента се стабилизира, но в лагера на управляващите няма особен хъс за конкретни действия.

Според това кой ще спечели изборите ще стане ясно какво ще се случи със социалните придобивки. Досега Льо Пен не е имала пълна власт и не е много ясно какво може да се очаква от тях. Ясно обаче се вижда, че по-бедните и южни общини масово гласуват за „Национален сбор“. На север пък вотът е много по-ляв. Едва ли обаче ще видим големи реформи, които могат да разочароват избирателите.

Действията на Тръмп оказват ефект във Франция, тъй като страната има традиционно присъствие в Близкия изток.

