Новолуние в Риби на 19 март - разделяме се с миналото

На 19 март ни очаква новолуние във водния зодиакален знак Риби. Това е последното новолуние от астрологичната година, а с равноденствието на 20 март поставяме началото на новата такава и на пролетта, както и на сезона на Овена. Новолунието в Риби ни насочва да разчистим пространство за новото. Време е да размислим, да преоценим и да приключим с разни неща, за да можем да бъдем в състояние да приемаме.

Новолунията винаги са определяни от астролози като периоди на нови начала. Мартенското новолуние ни вдъхновява да си представим бъдещето, което искаме. За какво мечтаем и какво ни пречи да го получим. Това е времето, когато преодоляваме страховете си, за да можем да започнем да проявяваме нещата, за които сме фантазирали.

Новолунието в Риби е и период на дълбоко изцеление. Ако сте били ранени емоционално или духовно, тогава ще се съсредоточите върху съжаленията, гнева, несигурността и съмненията си. Това е подходящ момент за грижа за себе си, разходки. Тези моменти на уединение ще ви позволят да се вгледате навътре и да се свържете отново със себе си, за да можете да „закърпите стари рани“.

