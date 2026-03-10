Весела Райчинова от Израел: Иран атакува Ерусалим тази нощ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с по-мащабна атака Иран, ако страната блокира доставките на петрол, чиито цени скочиха заради конфликта в Близкия изток.

"За първи път тази нощ имаше атака от Иран към Централен Израел и Ерусалим. Става дума за напрегната тишина, която е свързана с изключително голяма дисциплина. Всеки един от нас се старае да съблюдава правилата, които трябва да спазваме", каза журналистът Весела Райчинова в ефира на "България сутрин".

По думите ѝ има надежда, че конфликтът ще бъде разрешен.

"Тази надежда е илюзия, ако следим анализаторите, актуализациите и всичко, което казва Тръмп, и не само", коментира журналистът.

"Според статистиката и анализатори, може да се каже, че това е замяна, поддържане на всичко, което неговият баща е направил. Едва ли от тази гледна точка можем да говорим за спиране на конфликт. Стратегията на Хаменей беше смяна на всеки един, който е ликвидиран", посочи Райчинова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея голяма част от иранския народ, който е въстанал през януари, в момента не излиза на площадите заради страх или липса на смисъл.

"Има и много хора, които подкрепят провъзгласяването на новия Хаменей във властта", допълни тя.

"На този етап единственото, което може да чуем, са две страни и две гледни точки по отношение на спирането на войната. Едната е на Тръмп, който твърди, че голяма част от целите са постигнати и всичко останало, свързано със смяна на властта, може да се направи от народа на Иран - нито той, нито Нетаняху са имали за цел. Военните в Иран твърдят, че "ние ще бъдем тези, които ще кажат кога войната ще спре", анализира Райчинова.

Журналистът не изключи варианта конфликтът да излезе извън граници.

"Действията са крайни. Тръмп често променя своите планове. Възможно е и да се стигне до консенсус по отношение на преговорите. Има намаляване на ракетните обстрели през нощта. 45% от населението тук е загрижено за сигурността си", обобщи Райчинова.

Вчера президентът на САЩ заяви в интервю за Си Би Ес, че войната на САЩ и Израел с Иран е „почти“ приключила, без да дава подробности за решението на конфликта, който все още бушува в Близкия изток. Иран няма военноморски сили, няма комуникации, няма въздушни сили, каза Тръмп.