France in Happy: Новото френско меню в ресторанти

Франция е настроение, ритъм и специално отношение към храната. Там готвенето е изкуство, а храната – ритуал, към който се подхожда с внимание и уважение. С новото френско меню Happy пренася тази философия директно на масата и кани вас, нашите гости, на пътешествие из различните региони на Франция – без да напускате уютната атмосфера на Happy.

От слънчевото крайбрежие на Прованс до Бургундия, всяка френска област има свои характерни ястия и традиции. Именно това ни вдъхнови да съберем различни вкусове в едно меню, без да губим тяхната идентичност и характер.

Френски класики в ново меню: вкусът на Франция в Happy

Френската кухня има своите вечни класики и в новото френско меню на Happy те присъстват с лек, съвременен прочит.

Нито едно истинско френско меню не е пълно без:

● качествени френски сирена

● ароматен и хрупкав хляб

● балансирани сосове и фино подбрани продукти

Затова и във френското меню в Happy тези елементи са неизменна част от всяко едно ястие – с уважение към традицията и внимание към детайла.

Предястия от френското меню на Happy: прекрасен старт за любителите на френската кухня

Във Франция храненето започва бавно и осъзнато. Първите хапки са покана да забавиш темпото и да настроиш сетивата си. Затова и във френското меню Happy началото е леко, но изразително – с предястия, които събуждат апетита чрез балансирани комбинации от сирена, масло и внимателно подбрани продукти.

Класическа френска лучена супа носи дълбочина и уют:

● карамелизиран лук

● ароматен бульон

● запечен хляб със сирене

Това е предястие създава усещане за домашен комфорт – една от емблемите на френската кухня.

Хрупкави сиренца Бри са леки и топящи се, с прецизен баланс между плътност и елегантност. Перфектни са за споделяне и за начало на френското кулинарно пътешествие в Happy.

Основни ястия: Прованс и Бургундия в чинията ти

Южна Франция носи аромат на зехтин, домати, розмарин и мащерка. Провансалската кухня е създадена за дълги вечери и топли разговори, а в новото френско меню на Happy този дух се усеща във всяко ястие, което залага на:

● пресни зеленчуци

● ароматни билки

● балансирани, но запомнящи се вкусове

От другата страна е Бургундия – регионът на дълбоките вкусове и плътните сосове. Това е региона на бавното готвене и ястията, които изискват търпение и внимание към всеки детайл.

Телешко Бургиньон – френска класика в Happy

Крехкото телешко Бургиньон е емблематично ястие за френската кухня. Във френското меню на Happy то идва с богат, бавно приготвен сос, в който всяка съставка има своето място. Резултатът е ястие с дълбок вкус и изразен характер.

Касоле за двама – френско ястие за споделяне

Касолето за двама е идеалното ястие за споделяне:

● наситен вкус

● богати текстури

● усещане за домашно, бавно приготвено ястие

То е създадено за дълги разговори около масата – точно както във френските домове и традиционни бистра.

Френчи бургер – френска интерпретация на класика

Френчи бургерът комбинира сочен бургер с характерен френски прочит – с внимателно подбрани сирена и сосове, които му придават „je ne sais quoi“. Поднесен с хрупкави френски картофки, той е модерен начин да опитате френско вдъхновение в познат формат.

Френски десерти в Happy: финес и майсторство във всяка хапка

Френските десерти не целят да бъдат прекалено сладки. Те търсят текстура, баланс и финес. В новото френско меню на Happy десертите са създадени именно с тази идея – да завършат храненето леко, но запомнящо се.

● Френска селска торта

Френската селска торта е семпла и уютна, с домашен вкус и балансирана сладост. Подходяща е за тези, които ценят простичките, но добре изпълнени десерти.

● Френски шоколадови трюфели

Френските шоколадови трюфели впечатляват с наситен какаов вкус и кадифена текстура. Малки на вид, но с богат, дълбок вкус – идеални за завършек на менюто или за споделяне.

● Креп Сюзет – класически френски финал

Crêpe Suzette (Креп Сюзет) е класически френски десерт – палачинки с ароматен портокалов сос. Те оставят усещане за лекота и елегантност, както подобава един истински френски завършек на вечерята.

За кого е новото френско меню в Happy?

Новото френско меню в Happy е покана да опиташ нещо ново и различно – на френска тематика, но с достъпно и модерно излъчване.

Това меню е създадено за хора, които:

● обичат вкуса, но и историята зад него

● ценят детайла в чинията

● търсят поводи да се насладят на времето с любимите хора

● искат да опитат френска кухня в приятна, позната среда

Happy доказва, че добрата кухня не познава граници. Франция вече не е само дестинация – тя е тук: в ястията, в аромата и в начина, по който храната събира хората около масата.

Bienvenue en France – Bienvenue в новото френско меню на Happy!