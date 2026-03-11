Синът на Емили Ратайковски навърши 5 г.

Синът на Емили Ратайковски навърши 5 годинки. 34-годишната моделка отбеляза празничния повод с публикация в социалната мрежа Instagram.

Звездата публикува редица снимки с момченцето в профила си. Виждаме Силвестър Аполо Беър като бебе и като по-малко дете. Емили е показала как го държи в банята, как празнуват Коледа с тематични аксесоари, как обикалят за бонбони на Хелоуин, как танцуват в кухнята, как са били край Айфеловата кула в Париж, в музей и т.н.

"Моето бебе е на 5 г.", написа моделката.

Бащата на Силвестър е Себастиан-Беър Макклард.

