Иван Христанов с нови сигнали за милионни злоупотреби, срещу него – политически атаки

Служебният министър на земеделието Иван Христанов твърди, че разкрива схеми за милиони и е подал сигнали до службите, включително за случаи, които според него могат да засегнат и националната сигурност.

Междувременно срещу него има искания за оставка и обвинения, че обслужва лични и интереси на близки до него кръгове, прикрито с шумни кампании за борба с корупциятa.

По повод твърдения за негова асистентка, арестувана за наркотици, той заяви пред bTV, че единственият официален документ, който може да изисква, е свидетелство за съдимост. „Поискал съм – чисто е.“

„По време на Министерски съвет премиерът Гюров обяви, че ще има мерки за горивата. Бяха засегнати опита на Гърция, на Португалия, на Испания. Включително беше обсъждано и това да има таван на наценките, таван на цените. По отношение на сектора, ние имахме доста разговори с колегите. Ключовото беше да се осигури гориво. Защото, когато започва кампанията, тепърва трябва да излизат трактори, комбайни на полето. Много важното нещо е ние да си гарантираме, че те имат с какво да бъдат захранени“, коментира министърът на земеделието Иван Христанов относно ръста на цените на горивата.

По думите му ще се проведат разговори с рафинериите и с големите вносители, за да се знае, че този сектор е обезпечен.

„Ако не го обезпечим – няма храна, няма износ“, посочи той. Според него е най-важно да се ограничат всякакви скокове в инфлацията.

Нови сигнали към прокуратурата

Иван Христанов посочи, че се подготвят нови сигнали към прокуратурата.

„Едните са свързани с дейности по обезвреждане на отпадъци. Другият сигнал е свързан с работата на конкретни лица, които са наети да бъдат консултанти на министерството или на Агенцията за безопасност на храните, но виждаме едни много големи завишения на сумите, които сме платили“, коментира той.

"Работим да ограничим течовете на информация, защото - давате си сметка, течовете предупреждават хората, чиито безобразия и кражби искаме да разкрием. На висше управленско ниво и съответно ние или събираме информация, или ги отстраняваме един по един", отбеляза Христанов.

Той цитира Кристиан Таков с думите му "отрицателната селекция е била твърде дълго време и прекалено дълбока". Така че ние в момента поставяме хора - честни и достойни, които си работят за България.

Шантаж с писмо до премиера и президента

„Някои медии излязоха с едни бомбастични заглавия, че аз компрометирам държавната сигурност. Видяхме едно нещо, което колегите класифицират буквално като шантаж. За първи път в историята на Прехода едно писмо, което съдържа огромен брой неистини, е изпратено на премиера и на президента с цел да разруши моята репутация, както и на действията, които правим“, посочи Христанов.

По думите му на поста като служебен министър в рамките на един ден прави по две работни смени.