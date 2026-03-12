Ето подробности за жената, стреляла по дома на Риана

Новите подробности, които се появиха покрай стрелбата по дома на Риана в Бевърли Хилс, очертават още по-тревожна картина около жената, обвинена за атаката. 35-годишната Ивана Лизет Ортис вече е изправена пред обвинение в опит за убийство, както и още редица тежки престъпления, а разследването сочи, че преди инцидента е имало и други притеснителни сигнали около поведението ѝ - включително съдебен спор, свързан с Били Айлиш, и враждебни публикации по адрес на Риана в социалните мрежи, както и насилие проявено към бившия ѝ съпруг.

Според прокуратурата на окръг Лос Анджелис Ортис е обвинена в опит за убийство, 10 случая на нападение с полуавтоматично оръжие и три обвинения за стрелба по обитавано жилище или превозно средство. При стрелбата няма пострадали, но по време на инцидента в имота са се намирали Риана, партньорът ѝ A$AP Rocky, майка ѝ и трите им деца - 3-годишният Риза (RZA) Атълстън, 2-годишният Райът Роуз и 5-месечната Роки Айриш Майърс.

По думите на прокурора Нейтън Хохман певицата и рапърът са били в каравана, паркирана в двора, докато други членове на семейството и служители са били в къщата. Според разследването Ортис е произвела няколко изстрела от автомобил с пушка тип AR-15, насочени към жилището на изпълнителката на "Love on the Brain".

Сигналът за стрелбата е подаден в 13:21 ч. местно време в района Beverly Hills Post Office. Полицията открива следи от куршуми по входната врата на имота, както и по каравана, паркирана в алеята. В радиоразговор на полицията, цитиран от Los Angeles Times, първите екипи на място съобщават, че по къщата са произведени около десет изстрела от бял автомобил Tesla, който след това е напуснал мястото.

Малко по-късно Ортис е задържана в Шърман Оукс, на няколко километра от имота. При претърсване на автомобила полицаите откриват щурмова пушка и седем гилзи, съобщава говорителят на полицията Армен Ариас.

Съдът постанови Ортис да остане в ареста срещу гаранция от 1,8 млн. долара. По време на заседанието защитата първоначално заявява, че ще пледира невинност, но по-късно оттегля позицията си, за да бъде отложено официалното повдигане на обвиненията до 25 март. Ако бъде призната за виновна по всички обвинения, тя може да получи доживотна присъда. Трите обвинения за стрелба по жилище са свързани с къщата на Риана, караваната в двора и съседен имот, а десетте обвинения за нападение са застрашаване на певицата, семейството ѝ, двама служители и двама души от съседната къща.

Съдия Тереза Макгонигъл издаде и ограничителна заповед, която забранява на Ортис да доближава Риана, A$AP Rocky и дома им, както и да притежава оръжие или боеприпаси.

След стрелбата, певицата и част от семейството ѝ временно са напуснали имота, докато разследването продължава. Властите проверяват както възможния мотив за стрелбата, така и онлайн активността на обвиняемата, която може да се окаже ключова за изясняване на цялата картина.

"Тази вечер ще ти разбия носа"

Не е изненада, че е имала проблеми със закона и преди - включително арест заради нападение над бившия си съпруг пред очите на детето им.

Ивана Ортис е била задържана през юни 2023 г. и обвинена в побой при домашно насилие след инцидент с бившия ѝ съпруг пред жилището ѝ в Орландо, Флорида.

Според полицейския доклад на полицията в Орландо, с който Page Six разполага и цитира, мъжът е казал на пристигналия на място полицай, че двамата са се разбрали по съобщения той да остави дъщеря им пред апартамента на Ортис. Тя обаче му написала да не закъснява, след което между тях започнал спор чрез текстови съобщения.

По данни от телефона на бившея ѝ, Ортис му е писала: "Тази вечер ще ти разбия носа."

Малко по-късно тя добавила: "Ти решаваш как ще стане, но тази вечер аз ще раздавам ударите."

Полицаят отбелязва, че в нито един момент от разговора мъжът не е заплашвал Ортис. Той заявил, че иска двамата да отглеждат детето си спокойно и без конфликти.

Когато пристигнал пред апартамента ѝ, мъжът започнал да снима с телефона си. Когато Ивана отворила вратата, тя го обидила с хомофобски израз, което довело до словесен спор. По думите му той казал на дъщеря им да тръгне с него, а когато се обърнал да си тръгва, Ортис се хвърлила към него и се опитала да вземе телефона му. Той твърди, че тя пропуснала, след което отново се хвърлила към него и той я отблъснал. Ивана паднала на земята, станала и започнала да го удря. Мъжът отново я отблъснал и се опитал да я задържи, като ѝ казвал да спре. След като чул шумовете, съсед излязъл навън и двамата се разделили.

Малко след това бившият ѝ съпруг се обадил на телефон 911. Пристигналият полицай установил драскотина по дясната страна на лицето му. Служителят опитал да разговаря и с дъщерята, която била силно разстроена. По негови думи тя плачела толкова силно, че започнала да хипервентилира и многократно казвала, че не иска никой да има проблеми и никой да отива в затвора. От своя страна Ортис заявила пред полицията, че бившият ѝ съпруг я провокирал, когато пристигнал пред апартамента, и затова се опитала да вземе телефона му. Тя твърдяла, че той я ударил с него и я бутнал на земята, след което я хванал за косата и сложил ръка на врата ѝ. По-късно обаче признала, че той всъщност се опитвал да я задържи, а не да я души, и че тя е започнала да го удря, за да се защити.

В полицейския доклад е записано, че Ортис е била основният агресор в инцидента, а детето е било оставено под грижите на бащата.

Три месеца по-късно Ортис отново е арестувана за нарушаване на условията по освобождаването ѝ преди съдебния процес по делото за домашно насилие.

По данни на полицията тя е била задържана и през септември 2021 г. за безразсъдно шофиране.

Делото срещу Били Айлиш

Разследването показва, че това не е първият случай, в който Ортис влиза в конфликт с известни имена.

Съдебни документи сочат, че седмици преди стрелбата тя е подала иск срещу Били Айлиш във връзка с концерт в Орландо, Флорида, където е живяла по това време.

В жалбата тя твърди, че събитието ѝ причинява "незабавна и непоправима вреда" заради шума и трафика около залата. В иска е посочена и компанията Live Nation, която организира събития както на Айлиш, така и на Риана. Ортис е поискала временна съдебна забрана, с която концертът да бъде спрян, а също и обезщетение между 75 000 и 100 000 долара.

Съдът обаче отхвърля искането, като приема, че молбата е подадена преждевременно, а концертът се провежда по план, пишат The Express Tribune и New York Post.

"Риана е там и ми завижда..."

Паралелно с това разследващите проверяват и няколко публикации и видеа в интернет, свързани с Ортис, в които има враждебни изказвания по адрес на Риана.

Във видео, публикувано в YouTube, тя казва: "Риана е там и ми завижда... защото лицето ѝ е на дявола."

В публикация във Facebook от 23 февруари тя директно споменава певицата и отправя неоснователни обвинения към нея. Няма доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Не е първият тревожен инцидент около дома на Риана

Случилото се не е първият сериозен инцидент, свързан с дома на певицата.

През 2018 г. 27-годишен мъж прониква в къщата ѝ, след като прескача оградата. Риана не е била у дома по това време, но мъжът остава вътре около 12 часа, преди да бъде открит от неин асистент.

По-късно той, идентифициран като Едуардо Леон, не оспорва обвинението в преследване. Съдът му забранява да се доближава до певицата за срок от 10 години, осъжда го на пет години пробация и го поставя под GPS наблюдение за 90 дни.