Шеф Ангелов изхвърли и Бояна от Hell’s Kitchen

Шеф Ангелов взе поредната си жертва в Hell’s Kitchen. Бояна Богданова се превърна в поредния кулинар от "Червените", който се провали зад печката и напуска състезанието.

Спечелилата място в голямата игра след кастинг битка участничка загуби куртката си заради неубедително представяне на вечерната резервация.

Денят за двата отбора започна с пътешествие до пъстрия Кюстендил. Там кулинарите се впуснаха в оспорвана битка, включваща новото ябълково меню на шеф Виктор Ангелов. Въпреки затруднения в началото, Червените надвиха своите опоненти, осигурявайки оранжеви престилки за професионалистите Милорад и Денисиньо.

Обратно в Кухнята в ново съревнование участваха резервите Кирил, Басман и Марио. Към тях, в опит да спечелят място в голямата игра, се присъединиха сладкарките Милена Ал Кюрди и Еда Мотлу. Всеки от петимата имаше задача да приготви авторско блюдо с любимите съставки на шеф екипа на Кухнята на Ада.

Най-добре със задачата се справи Кирил, който се присъедини към Червените.

Вечерната резервация постави пред двете кухни познати препятствия като липса на комуникация и отборна игра. Това доведе до нарастващо напрежение от станциите “Гарнитури” при Червените и “Стартери” при Сините. Поредицата от грешки на Бояна ѝ костваха мястото в надпреварата, докато нейните съперници успяха да се мобилизират и да издадат остатъка от поръчките си.