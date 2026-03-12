Риана в шок след стрелбата по дома ѝ

Риана е наела лична охрана след инцидента със стрелбата по дома ѝ. В ранния следобед в неделя 35-годишна жена стреля 10 пъти по имението на певицата в Бевърли Хилс, като дори е пробила стена в него, писаха от "Los Angeles Times". Звездата е потресена от случилото се. Тя е била в дома си, когато Ивана Ориц е стреляла по него.

Сега източник на "Page Six" споделя, че 38-годишната Риана взима мерки.

"Певицата взима допълнителни мерки за сигурността и дори пренасрочи предстояща фотосесия, заради стрелбата", разкрива той.

Друг източник пък казва, че Риана не разбира защо са стреляли срещу нея и семейството ѝ.

"Риана чу изстрелите, но първоначално беше объркана относно това какво се случи. Дори със страхотен екип по сигурността на място, плашещо е да осъзнаеш, че нещо такова все още може да се случи. Беше ужасяващо, но Риана е благодарна, че всички са добре", коментира другият източник.

Още за случилото се четете в teenproblem.net