IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Джесика Алба на романтична ваканция с младото гадже

С Дани Рамирес са били в Мексико

12.03.2026 | 00:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джесика Алба продължава да се носи на крилете на любовта. Скоро 44-годишната актриса беше на екскурзия в Мексико Сити и качи снимки от нея в профила си в Instagram. Личи си, че си е изкарала страхотно, но феновете забелязаха и друго - била е в компанията на своя любим - актьора Дани Рамирес.

Първо виждаме как Джесика хапва в ресторант. Качила е и снимки на картини от галерии.

А в поредицата има и няколко снимки, на които с Дани позират пред забележителности, правят си селфита в музеи, релаксират в заведения.

"Най-добрата седмица в един от моите любими градове - коремът е пълен, сърцето е по-пълно", написа красавицата към публикацията си.

Рамирес също сподели снимки от ваканцията в Instagram. Като някои от тях са само на Алба.

Двамата не спират да си пишат сладки коментари под публикациите.

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Джесика Алба Дани Рамирес двойка връзка ваканция Мексико
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem