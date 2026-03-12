Джесика Алба на романтична ваканция с младото гадже

Джесика Алба продължава да се носи на крилете на любовта. Скоро 44-годишната актриса беше на екскурзия в Мексико Сити и качи снимки от нея в профила си в Instagram. Личи си, че си е изкарала страхотно, но феновете забелязаха и друго - била е в компанията на своя любим - актьора Дани Рамирес.

Първо виждаме как Джесика хапва в ресторант. Качила е и снимки на картини от галерии.

А в поредицата има и няколко снимки, на които с Дани позират пред забележителности, правят си селфита в музеи, релаксират в заведения.

"Най-добрата седмица в един от моите любими градове - коремът е пълен, сърцето е по-пълно", написа красавицата към публикацията си.

Рамирес също сподели снимки от ваканцията в Instagram. Като някои от тях са само на Алба.

Двамата не спират да си пишат сладки коментари под публикациите.

