Ще има ли Индия скоро „доктрина на Моди“?

Индия отдавна се стреми да приложи доктрината Монро към Индийския океан. Днес тя разполага с военноморската сила, за да подкрепи претенциите си.

Америка има доктрината Монро, сега преназначена като „Тръмп, последствие от доктрината Монро“, или по-разговорно „Доктрината Донро“. Индия може скоро да има „Доктрината Моди“, кръстена на премиера Нарендра Моди. Статия на анализатора от Американския институт за предприемачество Майкъл Рубин предизвиква ентусиазъм сред елита и народа на субконтинента. Рубин заявява, че „е време за доктрина Моди, подобна на американската доктрина Монро“. С други думи, време е Ню Делхи да формулира външнополитическа доктрина, насочена към доброкачествено регионално превъзходство.

Рубин вижда различни цели, които подтикват доктрината Моди. Той иска да защити южноазиатските съседи на Индия от китайски хищничество като дипломация на дългови капани, незаконен риболов, фиктивни действия за достъп до военноморски бази и т.н. Ню Делхи все още не е приел официално неговата визия. Но би могъл. Препоръката на Рубин е повече от прищявка. Всъщност, доктрината на Моди би съответствала на индийските дипломатически традиции с десетилетия, датиращи чак от основателя на независима Индия, премиер-министър Джавахарлал Неру, пише за TNI Джеймс Холмс, председател на катедра „Морска стратегия“ към Дж. К. Уайли във Военноморския колеж.

Събитията може би подхранват желанието на индийците за доктрина за върховенство в момента. Части от индийската политическа общност са разгневени от ВМС на САЩ за потапянето на иранската фрегата с управляеми ракети IRIS Dena в Индийския океан, дълбоко в морските околности на Индия. Миналата сряда нападателят, атакуваща подводница клас Лос Анджелис, изхвърли тежко торпедо Mark 48 близо до Шри Ланка, изпращайки фрегатата на дъното с тежки човешки жертви. Индийската опозиционна Конгресна партия разкритикува правителството на премиера Моди за неговото „мълчание“ относно потъването на Дена.

Лидерът на Конгресната партия Рахул Ганди се обърна към X, за да порицае Моди. „Конфликтът достигна нашия заден двор, с ирански военен кораб, потопен в Индийския океан. И все пак министър-председателят не каза нищо.“

Основната причина, подхранваща подобни изблици, беше ясна. Дена наскоро напусна индийското морско пристанище Висакхапатнам, след като взе участие в международен преглед на флота и многостранно военноморско учение, наречено „МИЛАН 2026“, и двете организирани от индийския флот. Гледайки през индийски очи, нападението на американския флот срещу скорошен гост на индийския флот – ни повече, ни по-малко в подстъпите на субконтинента – наруши стандартите за гостоприемство и честна игра. Това беше обида за Индия, както и военен удар срещу Иран.

Но по-дълбок рефлекс също помага да се обяснят опасенията на Индия. Подобно на други доминиращи крайбрежни държави, Индия заема собственическо отношение към офшорните води. Ню Делхи е далеч по-малко властен по отношение на прерогативите си в близката си чужбина, отколкото Китай, който разглежда голяма част от Китайските морета – по-специално Южнокитайско море – като суверенна територия. Суверенитетът означава държавна собственост върху географското пространство. Индия не е отправяла подобни екстравагантни претенции към морското пространство в Индийския океан. Въпреки това индийците го възприемат като национален резерват, а Индия като благосклонен стопанин над него. В края на краищата, Индийският океан е единственият океан на планетата, кръстен на цивилизационна държава. И това, което външните хора правят там, вероятно ще предизвика безпокойство.

Определени начини на мислене са типични за регионалните хегемони, големи сили, които обитават отделни региони и засенчват по-малките си съседи. Такава огромна велика сила се смята за пазител на родния си регион срещу извънрегионални натрапници, носещи злонамереност. Какъвто и етикет да носи в даден театър на военните действия, доктрината Монро е представител на един такъв начин на мислене. Но е заблуда да се говори за „доктрината Монро“. Външнополитическата доктрина на Америка претърпя няколко отделни фази през века, в който остана в сила. С развитието на Съединените щати в индустриална сила, обхващаща континент, и с промяната на стратегическата среда около тях, американските лидери преразгледаха начините и средствата за прилагане на целите, изразени в доктрината. Първата фаза, която наричам фазата на „Фрийрайдър“, се простира от 1823 г. до около 1880-те години.

Колониите, които запазиха, можеха да запазят; загубените колонии бяха загубени завинаги. И все пак, доктрината Монро не разполагаше с американски военен инструмент за прилагане. Съединените щати отказаха да разполагат голяма постоянна армия през по-голямата част от века. Вместо това Вашингтон разчиташе на Великобритания и нейния Кралски флот, водещата бойна сила в света, за да попречи на съперничещите си империи да се завърнат в Америка. Това устройваше британците напълно, тъй като те държаха контрол над Канада, докато различните им европейски съперници притежаваха далеч по-малки колонии или оставаха напълно изолирани от полукълбото. Бившата майка – и враг – беше мълчалив партньор в доктрината Монро.

Наричам втората, милостиво кратка фаза в доктрината Монро фазата на „Силния човек“. Тя обхваща 1890-те години, след като Конгресът финансира изграждането на първия важен боен флот на ВМС на САЩ. Докато тази модерна бронирана армада се оформяше, Вашингтон имаше все по-малко причини да се възползва от Кралския флот. Във всеки случай, Кралският флот започваше да гледа към Северно море, където имперска Германия беше започнала изграждането на собствен флот от бойни кораби. Съединените щати поеха ролята в Западното полукълбо, докато Великобритания намаляваше регионалното си военноморско присъствие, за да се конкурира с Германия.

През 1895 г. надвисна война между Великобритания, тогавашния колониален владетел на Гвиана, и Венецуела.

Природни богатства бяха открити по неопределената граница между двете страни и двете правителства жадуваха за тези ресурси. Британските сили почти сигурно щяха да спечелят война за граничната зона - откъсвайки територия от американска република и нарушавайки доктрината Монро. Администрацията на тогавашния президент Гроувър Кливланд поиска правото да посредничи в спора. Нямаше проблем. Но държавният секретар на Кливланд, Ричард Олни, отиде по-далеч, като обяви, че Съединените щати са „практически суверенни“ в Северна и Южна Америка. С други думи, Вашингтон имаше право да постигне своето.

Суверенитетът означава контрол. Суверенът, който председателства над някакъв парцел от географско пространство, заповядва; другите се подчиняват. Половината свят е много географско пространство за контрол. Дръзкото твърдение на Олни е разбираемо досадно за държавите от Латинска Америка. Оттук и етикетът „Силният човек“ за 1890-те.

Последната фаза е фазата на „Полицията“, свързана с президентството на Теодор Рузвелт от 1901 до 1909 г. TR се тревожи, че европейските флоти могат да се разположат в Карибско море, напречно на морските пътища, приближаващи се до централноамериканския канал, който Съединените щати тогава копаят. Европейците имат лесно извинение да завземат земя. Латиноамериканските държави, разтърсени от революция или правителствена некомпетентност, имат навика да не изпълняват задълженията си към европейските банки. Ако това се случи, банкерите се обръщат към своите правителства за обезщетение. Ако дипломатите не могат да договорят споразумение за погасяване, правителството изпраща флота да завземе митницата в страната, която не изпълнява задълженията си. След това европейците отклониха приходи от тарифи, преминаващи през митницата, от търговията, за да платят на банкерите.

От гледна точка на доктрината Монро, проблемът със събирането на дългове под дулото на оръжие беше, че европейски въоръжени сили сега държаха американска територия – територия, където биха могли да построят военноморска база, за да се намесват в корабоплаването в Карибите и Персийския залив. Това не би било подходящо. За да лиши европейците от претекст за заграбване на земя, Рузвелт обяви, че Съединените щати ще разрешат сами споровете за дълга. Той обяви „международна полицейска сила“, чрез която Вашингтон ще се намеси превантивно, разпределяйки приходи от тарифи на банките и местната власт. Констабълът се стреми – със значителен успех – да удовлетвори както страната в неизпълнение, така и пострадалите европейци, като същевременно защитава интересите на САЩ. Това беше „следствието на Рузвелт“ от доктрината Монро.

Индийският флот остана второстепенен играч през по-голямата част от Студената война.

Ню Делхи мълчаливо разчиташе на ВМС на САЩ да поддържа морската сигурност в региона на Индийския океан. Едва след Студената война индийците решиха да изградят сериозен флот – флот, способен да защитава Доктрината Монро на Индия.

С Тоши стигнахме до заключението, че – подобно на Съединените щати в ерата на Монро и Адамс – Индия говори като силен, но се държеше като фрийрандър спрямо Съединените щати. А днес? Съдейки по индийския начин на управление на държавата и структурата на силите на индийския флот, бих предположил, че Ню Делхи поема мантията на южноазиатски констебъл. Индия може да прескочи фазата на силен и се надявам, че ще го направи. Индийците се възприемат като законен хегемон на Индийския океан, но в същото време са нетърпеливи съседите им да виждат Индия като свой благодетел. Да си представим, че който и да е индийски премиер обявява „практически суверенитет“ над региона, е натрапчиво.

Независимо дали Индия е в режим на фрийрандър, констебъл или силен, потапянето на фрегата от общо взето приятелска държава на прага на субконтинента е неизбежно да дразни.

И Ню Делхи все повече се хвали със средствата да приложи доктрината на Моди. Индийският флот, инструментът за прилагане на всяка доктрина на Моди, продължава да се развива. Сега той се нарежда сред петите по големина военноморски сили в света, управлявайки многодоменен флот, който включва самолетоносачи, големи надводни бойни кораби и конвенционални и ядрени подводници. Освен това, като цяло, силата на флота остава концентрирана в региона на Индийския океан. Масирането на бойна мощ на практика гарантира превъзходството на индийския флот над съперничещия си пакистански флот, като същевременно му дава шанс за победа срещу извънрегионални натрапници като Китай. В крайна сметка, ако Китай се радва на „вътрешни линии“ срещу Съединените щати в Западния Пасифик, премествайки сили от централна позиция, за да забави настъплението на САЩ по „външни линии“, Индия се радва на стратегическото предимство на вътрешните линии спрямо Китай, външната сила, в собствения си заден двор.

Дипломатическата история на САЩ, следователно, е грубо ръководство за бъдещата външна политика и военна стратегия на Индия. И ако Ню Делхи се отклони от американския модел? Е, това също е ценна информация.