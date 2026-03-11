Пам Бонди е със строга охрана, крие се във военна база

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди е била преместена в жилище във военна база в района на Вашингтон, окръг Колумбия, след като е получила заплахи от наркокартели и от онези, които са разгневени заради начина, по който е водила случая с Джефри Епщайн.

През последния месец Бонди е била изнесена от апартамент във Вашингтон, след като федерални служители на реда са сигнализирали за заплахите срещу нея, съобщава The New York Times, позовавайки се на "хора, запознати със ситуацията“.

Съобщава се, че Бонди е започнала да получава заплахи след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от администрацията на Тръмп през януари, съобщи висш служител с преки познания пред The ​​NYT.

Докладът не включва конкретни подробности за нито една от заплахите, отправени срещу Бонди.

Тя не е единственият служител от администрацията на Тръмп, който е бил преместен във военни бази, за да се защити от ответен удар.

Зам.-началникът на кабинета на президента Доналд Тръмп, Стивън Милър, смятан за архитект на твърдата антиимиграционна програма на Тръмп, също е преместен в защитени жилища.

Държавният секретар Марко Рубио, бившият директор на Министерството на вътрешната сигурност Кристи Ноем и министърът на отбраната Пийт Хегсет също са настанени в обезопасени жилища.

Всички длъжностни лица са публичните личности на най-противоречивите начинания на Тръмп – неговата външна политика, антиимиграционната му програма и военните му авантюри – а сега към тях ще се присъедини и Бонди, лицето на Министерството на правосъдието, което се занимаваше със случая с Епстийн. Докладът не разкрива точното местоположение на базата, където е преместен главният прокурор.

Не е ясно дали Бонди и останалите от фронтовата линия на Тръмп плащат, за да останат в базите. Миналата година, преди да бъде отстранена, Ноем заяви пред The ​​NYT, че плаща "справедлив пазарен наем“ за жилището си в базата.

Настаняването на американски служители, които са изложени на риск да бъдат обект на вътрешни или външни заплахи, във военни бази не е безпрецедентна практика. По време на първия мандат на Тръмп, Майк Помпео по подобен начин отсядаше в база, както и тогавашният министър на отбраната на Тръмп, Джеймс Матис.

По време на администрацията на бившия президент Джордж У. Буш, неговият министър на отбраната Робърт Гейтс отсядаше във военноморски жилища близо до Вашингтон. През 1974 г. Конгресът одобри използването на Военноморската обсерватория на САЩ за резиденция на вицепрезидента.

Според доклада, преместването на Бонди в базата се е случило около или непосредствено след Супербоул. По време на тазгодишния Супербоул, оцелелите от престъпленията на Епстийн излъчиха телевизионно съобщение за обществена услуга, с което умоляваха Бонди да се придържа към условията на Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн и да публикува всички документи, които правителството има относно разследването.

"Бъдете с нас, кажете на главния прокурор Пам Бонди, че е време за истината“, се казва в съобщението на PSA.

Бонди и Министерството на правосъдието публикуваха над 3,5 милиона документа, свързани с Епщайн, в края на януари, около 42 дни след като беше законово задължено да го направи. Но по-късно обществеността научи, че има документи, свързани с Епщайн, които по неизвестни причини Министерството на правосъдието не е публикувало. Това разкритие породи подновени съмнения за прикриване от администрацията на Тръмп.

Бонди е изправен пред критики не само за това, че не е публикувал всички досиета на Епщайн, но и за това, че не е редактирал правилно публикуваните досиета. Тя беше принудена да премахне хиляди публикувани документи на Епщайн, защото те съдържаха имена и друга идентифицираща информация за жертвите.