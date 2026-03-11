Неонацистът Марла Свеня Либих може отново да стане мъж

Властите в окръг Заалекрайс очевидно са се наситили на провокациите на Марла Свеня Либих. Окръжният съд в Хале сега ще реши дали е имало злоупотреба с правото на самоопределение. Присъствието на Либих не е необходимо за това решение.

Марла Свеня Либих скоро може отново да бъде наричана Свен Либих, а вписването ѝ в гражданския регистър може скоро да се върне на "мъж". Окръг Заалекрайс в Саксония-Анхалт е подал съответно заявление до Окръжния съд в Хале в средата на декември, както е потвърдено както от окръга, така и от съда пред LTO по искане.

Според репортажа самият Либих също възнамерява да промени отново пола си – този път от "женски" на "разнообразен", и иска да промени първото си име на „Ане Франк“. Това е поредната провокация от осъдения десен екстремист, с която властите вече е малко вероятно да сътрудничат.

През ноември 2024 г. Свен Либих промени законния си пол от "мъжки" на "женски" съгласно новоприетия Закон за самоопределение (SBGG) и се преименува на "Марла-Свеня". С тази провокация той вероятно е възнамерявал да осмее коалиционното правителство и транссексуалните хора. Освен това изглежда е било опит да изтърпи присъдата си в женски затвор, вместо в мъжки.

Малко преди да започне изтърпяването на присъдата си през август 2025 г., Либих избяга и оттогава е в неизвестност. Това е малко вероятно да представлява пречка за повторното разглеждане на делото пред Окръжния съд в Хале.

Може ли производството да се проведе без Либих?

Корекция на запис в регистъра за гражданско състояние се урежда от членове 48 и следващите от Закона за гражданското състояние (PStG). Съгласно член 48, параграф 2 от PStG, всички участващи страни, включително службата по гражданско състояние или – както в този случай – районът като надзорен орган, могат да подадат заявление до съда за корекция на регистъра за гражданско състояние. Компетентността на районния съд в Хале (AG Halle) следва тази на службата по вписванията, която поддържа регистъра, съгласно член 50 от PStG.

Процедурата по коригиране обикновено се провежда писмено, което означава, че съдът решава без устно изслушване. Говорител на съда също така заяви пред LTO, че производството по принцип не е публично. Решение по заявлението все още не е взето.

Без участието на Либих обаче производството не може да се проведе, тъй като той е пряко засегнат от поисканата корекция на регистъра. Дори и да не се проведе устно изслушване, Либих трябва да бъде изслушан съгласно член 48, параграф 2, изречение 2 от германския Закон за гражданското състояние (PStG). Това обикновено се прави, като му се изпрати искане за становище. Това може да се направи неформално, без връчване на документ. Следователно е достатъчно съдът да използва имейл адрес или друго електронно средство за комуникация.

Съдът отказа да разкрие на LTO конкретните налични опции, позовавайки се на поверителността на производството. Тъй като Либих е особено активен в X, това не би трябвало да представлява фундаментален проблем. Освен това е възможно Либих, който вече е на свобода, да е оставил информация за контакт, като например адрес на адвокат, когато е подал заявление за промяна на името си на "Ане Франк" в службата по вписванията, която службата след това е препратила до съда.

Либих често е подбуждал омраза срещу транс хората

Производството е интересно от материалноправна гледна точка. Доколкото може да се види, това е първият случай в Германия, в който служба по вписванията е подала петиция до местния съд за отмяна на промяна на собственото име и пола, извършена съгласно SBGG (Закон за самоопределение) поради злоупотреба. SBGG е предназначен да предотврати всякакъв контрол върху "истинския" пол на човек; в края на краищата полът не трябва да се определя от трети страни въз основа на физически характеристики или поведение, а единствено от съответното лице. Ето защо законът се нарича Закон за самоопределение.

Коалиционното правителство обаче умишлено е оставило известна възможност – макар и малка – за контрол върху злоупотребите. В обяснителния меморандум към проектозакона се посочва:

"В случаи на очевидна злоупотреба, т.е. когато има обективни и конкретни индикации за злоупотреба, службата по гражданско състояние може да откаже да регистрира декларацията […]."

В меморандума се посочва и възможността за съдебно решение съгласно член 49 от Германския закон за гражданското състояние (PStG).

Формулировката на SBGG (Германски закон за равно третиране на хората с увреждания) също предполага, че е възможен контрол върху злоупотребите. В гостуваща статия на LTO по случая "Либих" през август 2025 г. Саломон Й. Геринг посочи формулировка в член 2, параграф 1 от SBGG. Това е централната разпоредба, която регулира правото на човек да промени пола си и собственото си име в службата по гражданско състояние чрез речев акт. Според формулировката това право се предоставя на "всеки човек, чиято полова идентичност се различава от записа му за пола в регистъра за гражданско състояние". Това предполага изискването за несъответствие между записа за пола и половата идентичност, за чието премахване служи заявлението SBGG.

Геринг смята случая на Либих за ясен. Изявления от не толкова далечното минало са решаващи, отбелязва той той. Още през 2023 г. Либих предупреждава за "трансфашизъм", като преди това обижда куиър хората като "паразити на обществото". Според MDR, област Заалекрайс също основава искането си за корекция на подобни твърдения. В доклада се посочва, че обосновката на искането включва откъси от реч, произнесена от Либих през 2023 г., както и публикации в социалните медии.