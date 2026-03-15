Рецептата Dnes: Вкусен пататник

Пататникът е емблематично ястие за Родопите, приготвяно основно от картофи и лук. В миналото той е бил основна храна заради достъпните продукти, които планината предлага.

Съставки:

1 кг картофи

2 яйца

1 глава лук

2-3 с.л. олио или масло

сол и черен пипер на вкус

джоджен (по желание)

Приготвяне:

Картофите се обелват и настъргват на ситно.

Лукът се нарязва на дребно и се добавя към картофите.

Сместа се овкусява със сол, черен пипер и малко джоджен.

Прибавят се яйцата и всичко се разбърква добре.

В намазнен тиган се изсипва сместа и се притиска равномерно.

Пече се на умерен огън под капак до златиста коричка, след което внимателно се обръща, за да се изпече и от другата страна.

Пататникът може да се приготви и на фурна.

Поднася се топъл с кисело мляко.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg