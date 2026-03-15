Рецептата Dnes: Вкусен пататник

Пататникът е емблематично ястие за Родопите, приготвяно основно от картофи и лук. В миналото той е бил основна храна заради достъпните продукти, които планината предлага.
Съставки:
- 1 кг картофи
- 2 яйца
- 1 глава лук
- 2-3 с.л. олио или масло
- сол и черен пипер на вкус
- джоджен (по желание)
Приготвяне:
- Картофите се обелват и настъргват на ситно.
- Лукът се нарязва на дребно и се добавя към картофите.
- Сместа се овкусява със сол, черен пипер и малко джоджен.
- Прибавят се яйцата и всичко се разбърква добре.
- В намазнен тиган се изсипва сместа и се притиска равномерно.
- Пече се на умерен огън под капак до златиста коричка, след което внимателно се обръща, за да се изпече и от другата страна.
- Пататникът може да се приготви и на фурна.
- Поднася се топъл с кисело мляко.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.