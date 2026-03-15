Рецептата Dnes: Вкусен пататник

Лесна рецепта

15.03.2026 | 10:07 ч. 8
Снимка: istock

Пататникът е емблематично ястие за Родопите, приготвяно основно от картофи и лук. В миналото той е бил основна храна заради достъпните продукти, които планината предлага.

Съставки:

  • 1 кг картофи
  • 2 яйца
  • 1 глава лук
  • 2-3 с.л. олио или масло
  • сол и черен пипер на вкус
  • джоджен (по желание)

Приготвяне:

  • Картофите се обелват и настъргват на ситно.
  • Лукът се нарязва на дребно и се добавя към картофите.
  • Сместа се овкусява със сол, черен пипер и малко джоджен.
  • Прибавят се яйцата и всичко се разбърква добре.
  • В намазнен тиган се изсипва сместа и се притиска равномерно.
  • Пече се на умерен огън под капак до златиста коричка, след което внимателно се обръща, за да се изпече и от другата страна.
  • Пататникът може да се приготви и на фурна.
  • Поднася се топъл с кисело мляко.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

