Кои известни дами приветстват майчинството в средата на 40-те?

Няколко известни дами, включително Жизел Бюндхен и Анна Курникова, прегърнаха майчинството след 40-годишна възраст, което отразява тенденцията за по-късни бременности в развлекателната и моделската индустрия. Други известни актриси, които наскоро родиха деца след 40-годишна възраст, включват Хилари Суонк, която посрещна близнаци на 48-годишна възраст през април 2023 г.

Клоуи Севини роди първото си дете на 45 години, Гуен Стефани роди трети син на 45, Рейчъл Вайс имаше дете на 48 години с Даниел Крейг, Хали Бери роди второто си дете на 47 години. Всички те са коментирали, че са заченали по естествен път и че за тях това е било чудо и привилегия. Това важи и за 44-годишната актриса Сиена Милър, която в момента също е бременна с третия си наследник.

Наскоро стана ясно, че две актриси пък ще станат майки за първи път на около 42-годишна възраст – бременни в момента са Обри Плаза и Анабел Уолис. Накъдето и да погледнем, сякаш има заглавия за знаменитост прехвърлила 40-те, която очаква дете.

Нека видим кои майки в света на богатите и известните празнуват късното майчинство като за всички тях (освен може би Хилари Суонк) се счита, че са забременели по естествен начин:

Жизел Бюндхен

Супермоделът посрещна третото си дете в началото на 2025 г. на 44-годишна възраст. Тя е майка и на син Бенджамин и дъщеря Вивиан, които споделя с бившия си съпруг Том Брейди. Третото дете, което е момченце и наскоро навърши годинка, е от връзката на бразилския модел с инструктора по жиу-жицу Хоаким Валенте, който стана и нейн втори съпруг. Жизел прекара много активна трета бременност като редовно беше засичана на дълги разходки из улиците на Маями, както и на плажа.

Анна Курникова

Бившата професионална тенисистка и дългогодишният ѝ партньор Енрике Иглесиас посрещнаха четвъртото си дете на 17 декември 2025 г., когато тя беше на 44 години. Те са родители и на близнаците Луси и Никълъс и на по-малка дъщеря Мери. Двойката изненада всички с новината за бебето, но после сподели негови снимки в социалните медии, показвайки щастието и гордостта си от закъснялото родителство. Четвъртия наследник на звездите е момченце, което носи името Ромео. Анна също изкара лека бременност, като често беше снимана да води и взима децата си от училище с наедрял корем.

