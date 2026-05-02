Шарлиз Терон не се вижда да живее с мъж под един покрив

Това може да се промени като децата ѝ се изнесат от дома

02.05.2026 | 14:15 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Американската актриса с южтоафрикански произход Шарлиз Терон заяви, че не е готова да живее отново с мъж. 

50-годишната Терон подчерта в подкаст пред Дрю Баримор, че отглеждането на децата ѝ са много по-важно за нея сега. В същото време актрисата призна, че децата ѝ са ентусиазирани от романтичните ѝ връзки и я насърчават да излиза на срещи. 

"Не мисля, че някога бих могла да живея с някого. Може би това ще се промени, когато децата пораснат и се преместят", обясни актрисата. 

Тя добави, че няма да има нищо против, ако приятелят ѝ купи къща наблизо, за да могат да се виждат по-често. Терон отглежда деца, които е осиновила през 2012 и 2015 г. Звездата от "Чудовището" никога не е била официално омъжена.

