Вместо Ким Кардашян предпочете мама: Люис Хамилтън разходи майка си в тибетско село

Люис Хамилтън и майка му Кармен Ларбалестие се поглезиха с яздене на коне и посещение на тибетско село в Дзиуджайгоу преди Гран При на Китай.

41-годишният пилот от Формула 1 прекара два дни, пътувайки из Дзиуджайгоу в югозападен Китай с майка си, след като участва в Гран При на Мелбърн миналата седмица.

И преди Гран При на Китай в Шанхай в неделя, Люис прекара известно време със 70-годишната си майка, докато двамата разглеждаха забележителностите из страната.

В четвъртък Люис сподели в Instagram редица снимки от пътуването им, разкривайки, че той и майка му са отседнали в ултралуксозния курорт Ritz-Carlton Rissai Valley resort в окръг Дзиуджайгоу.

Той написа: „Очаквам с нетърпение да идвам тук всяка година. Тази година исках да направя колкото се може повече преди състезанието.“

