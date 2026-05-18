Полицията уби тигър, избягал от зоопарк близо до Лайпциг

Полицията застреля тигър, избягал от частен зоопарк близо до източния град Лайпциг, като 73-годишен надзирател е сериозно ранен при инцидента, предаде ДПА, позовавайки се на местните сили на реда.

Полицията съобщи, че мъжът е бил в заграждението в разположения край Лайпциг град Шкойдиц, когато звярът се освободил вчера по обяд. Пострадалият е описан като доброволец, упълномощен да бъде на мястото, и е откаран в болница със сериозни наранявания.

„Тигърът е напуснал заграждението си. След това е бил открит от полицаи близо до градинска зона“, заяви говорител на полицията. След това е бил застреляно на място, за да се елиминира всякаква опасност за обществеността.

Полицията потвърди, че няма други избягали животни. Планирано е претърсване с дрон, за да се провери дали мястото е напълно обезопасено, съобщи полицията, предаде БТА.

Дресьорка на тигри е отглеждала осем големи в частния зоопарк в Шкойдиц. Според местните медии в миналото тя е била обект на многократни обвинения за начина, по който ги гледа.

Общинският кмет Томас Друскат заяви, че „заграждението трябва да бъде премахнато“, а животните да бъдат преместени в по-подходящи съоръжения.