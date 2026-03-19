Задава се нов игрален сериал "Скуби-Ду"

Палете "Мистериозната машина", защото Netflix официално обяви основния актьорски състав на новия си игрален сериал по "Скуби-Ду" ("Scooby-Doo"), който ще разкаже как се е събрала легендарната банда Mystery Incorporated.

Към вече потвърдената Маккена Грейс се присъединяват Максуел Дженкинс, Аби Райдър Фортсън и Танър Хейгън. Дженкинс, познат от "Изгубени в космоса" ("Lost in Space") и "Ричър" ("Reacher"), ще влезе в ролята на Фред, Фортсън от "Там ли си, Боже? Аз съм, Маргарет" ("Are You There God? It’s Me, Margaret") ще играе Велма, а Хейгън ще бъде Шаги. Маккена Грейс, която предстои да се появи в "Писък 7" ("Scream 7"), поема ролята на Дафни.

Netflix дава директна поръчка за цял сезон на сериала преди малко по-малко от година. Проектът се разработва от Warner Bros. Television, а шоурънъри са Джош Апелбаум и Скот Розенбърг, като сред изпълнителните продуценти е и Грег Берланти.

Новият "Скуби-Ду" е описван като модерна интерпретация на класическия анимационен хит, който съществува в различни версии още от дебюта си през 1969 година. Историята ще проследи как членовете на Mystery Incorporated се срещат за първи път и как се ражда екипът, който по-късно ще се превърне в една от най-емблематичните групи в попкултурата.

Официалният сюжет гласи, че по време на последното си лято в лагер старите приятели Шаги и Дафни попадат в зловеща мистерия, свързана със самотно изгубено кученце порода дог, което може да е било свидетел на свръхестествено убийство. Заедно с практичната и научно мислеща Велма и странния, но изключително чаровен нов ученик Фреди, те се впускат в разследване, което постепенно ги въвлича в мрачен кошмар и заплашва да разкрие тайните на всеки от тях.

Апелбаум и Розенбърг, работили по "High Fidelity" и "From", са изпълнителни продуценти чрез компанията си Midnight Radio. Към тях се присъединяват Грег Берланти, Сара Шехтър и Лий Лондон Редман от Berlanti Productions, както и Андре Немек, Джеф Пинкнър и Адриен Ериксън. Пилотният епизод е режисиран от Тоби Хейнс.