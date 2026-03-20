Енрике Иглесиас сподели нова семейна снимка на Анна Курникова и четирите им деца

Енрике Иглесиас разтопи сърцата на феновете си, публикувайки нова семейна снимка на Анна Курникова и четирите им деца.

50-годишният латино певец и 44-годишната бивша руска тенисистка посрещнаха четвъртото си дете на 17 декември 2025 г.

Енрике очарова социалните мрежи с последния си кадър, на който са неговата половинка, трите им по-големи деца и 3-месечното бебе. На нежната снимка певецът е заснел Анна, докато снима децата им на борда на луксозната им яхта в Маями, докато децата се усмихват на камерата.

В центъра на изображението е най-младият член на семейството, чийто пол и име не са разкрити до момента.

Осемгодишната дъщеря на двойката, Луси, може да бъде видяна да се излежава, усмихвайки се широко на камерата, на облегалката на яхтена седалка. Малкото момиченце е облечено в бански с леопардов принт. Под нея са нейните брат и сестра: Николас, също на осем години (нейния брат близнак), който е облечен в синьо плажно облекло, и Мери, на пет. Мери държи бебето.

Съдейки по малкия тоалет, който бебето носи – син с принт на слон – изглежда, че четвъртото дете на Енрике Иглесиас и Анна Курникова е момче. „Семейство ❤️❤️❤️❤️❤️“, написа изпълнителят на Hero до снимката, която само за няколко минути събра хиляди харесвания и стотици коментари от феновете му.

