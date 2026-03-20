"Спайдър-Мен: Нов ден" постави рекорд за най-гледан трейлър в първите 24 часа

"Спайдър-Мен: Нов ден" ("Spider-Man: Brand New Day") вече лети към историята с пълна скорост.

Трейлърът на Sony Pictures, пуснат на 18 март, се превърна в най-гледания за всички времена, след като събра 718,6 млн. гледания за 24 часа.

Новият трейлър на четвъртия самостоятелен филм, посветен на Спайдър-Мен, счупи предишния рекорд, държан от "Дедпул и Върколака" ("Deadpool & Wolverine"), който беше с 365 млн. гледания. Още в рамките на само осем часа "Спайдър-Мен: Нов ден" вече беше натрупал 373 милиона гледания - тоест беше минал рекорда на "Дедпул 3", чийто трейлър излезе по време на Super Bowl през 2024 г. Любопитното е, че именно "Дедпул 3" преди това беше изпреварил трейлъра на "Спайдър-Мен: Няма път към дома" ("Spider-Man: No Way Home") от 2021 г., който беше стигнал 355,5 милиона гледания за едно денонощие. Е, май Спайди спечели тази гоненица доста категорично.

И това не е всичко - "Спайдър-Мен: Нов ден" вече не е просто най-големият филмов трейлър в историята, а най-големият трейлър изобщо, без значение от какъв тип е. Така той мина и трейлъра на видеоиграта "Grand Theft Auto VI", който миналата година събра 475 милиона гледания за 24 часа и дотогава държеше общия рекорд за най-голямо видео трейлър представяне. За да подгрее интереса към "Нов ден", Sony пусна ден по-рано кратки откъси от видеото, с които буквално подготви почвата за големия взрив.

"Нов ден" е първият път, в който Том Холанд отново облича костюма на Спайди след "Спайдър-Мен: Няма път към дома", филмът, който събра на едно място и предишните екранни версии на героя с Тоби Магуайър и Андрю Гарфийлд в мащабен мултивселенски хит. По-късно "Няма път към дома" стигна 1,9 млрд. долара в световния боксофис.

Официалният синопсис на "Нов ден" подсказва следното: "Изминали са четири години от събитията в "Спайдър-Мен: Няма път към дома", а Питър вече е възрастен и живее напълно сам, след като по собствена воля се е изтрил от живота и спомените на хората, които обича. Докато се бори с престъпността в Ню Йорк, който вече не знае името му, той се е посветил изцяло на това да защитава града си - Спайдър-Мен на пълен работен ден. Но с нарастването на напрежението върху него се отприщва изненадваща физическа промяна, която заплашва самото му съществуване, докато странна нова вълна от престъпления води до появата на една от най-могъщите заплахи, срещу които някога се е изправял."

В актьорския състав са Том Холанд, Зендея, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Трамел Тилман, Майкъл Мандо и Марк Ръфало. Режисьор е Дестин Даниел Кретън, а сценарият е на Крис Маккена и Ерик Съмърс. Сред продуцентите са Кевин Файги, Ейми Паскал, Ави Арад и Рейчъл О’Конър, а изпълнителни продуценти са Луис Д’Еспозито и Дейвид Кейн.

Премиерата е насрочена за 31 юли.