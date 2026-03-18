Вижте първия трейлър на "Спайдър-Мен: Нов ден" ВИДЕО

Пуснаха първия трейлър на "Спайдър-Мен: Нов ден" ("Spider-Man: Brand New Day").

След дълго петгодишно чакане феновете най-после получиха възможност да надникнат в новия филм, посветен на Човека-паяк, с Том Холанд в ролята на Питър Паркър, а първите кадри вече са онлайн.

Трейлърът, публикуван от Sony в сряда, показва как супергероят търси помощ от Брус Банър, изигран от Марк Ръфало, и от Наказателя (The Punisher), в чият роля е Джон Бърнтал, докато Питър се опитва да подреди живота си след събитията в мултивселенския хаос "Спайдър-мен: Няма път към дома" ("Spider-Man: No Way Home").

Зендeя, която е и партньорка на Том Холанд в реалния живот, се завръща като Ем Джей, макар че според информацията актрисата от "Еуфория" ("Euphoria") ще има по-малка роля в сравнение с предишните филми.

"Спайдър-Мен: Нов ден" ще служи и като своеобразна подготовка за силно очаквания "Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум" ("Avengers: Doomsday"), който трябва да излезе през декември. Заглавието е част от шеста фаза на MCU и е последният самостоятелен филм за Спайдър-мен, който влиза в договора на Том Холанд. Режисьор е Дестин Даниел Кретън, познат от "Шан-Чи и легендата за десетте пръстена" ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings").

Официалното описание гласи: "След заклинанието на доктор Стивън Стрейндж в края на "Спайдър-мен: Няма път към дома", светът е забравил, че Питър Паркър съществува. Четири години по-късно той тайно защитава Ню Йорк като Спайдър-мен. Докато разследва поредица от престъпления, Паркър разкрива по-голяма мистерия и е принуден да се изправи срещу последствията от миналото си."

Във филма участват още Джейкъб Баталон, Сейди Синк, Лиза Колон-Заяс, Джон Бърнтал, Марк Ръфало и Майкъл Мандо.

Премиерата на новата лента е насрочена за 31 юли.