Кулинарен инфлуенсър загина докато спасявал давеща се жена в Тихия океан

Популярният кулинарен инфлуенсър Бен Ууд е загинал при трагичен инцидент в Чили, докато се е опитвал да спаси давеща се жена.

По информация на местни медии, Ууд, неговата партньорка и баща му забелязали жена, която се борела с вълните в Тихия океан край чилийското крайбрежие, и веднага се хвърлили във водата, за да ѝ помогнат. По време на спасителната акция и тримата били повлечени навътре в морето от силното течение и се удавили, заедно със жената, която са се опитали да спасят. Телата им по-късно били открити от чилийските военноморски сили. Партньорът на жената, който също влязъл във водата, за да помогне, е оцелял.

Бен Ууд е бил на 43 години. Той е популярен кулинарен влогър от Кънектикът, който в последните години живеел в Чили със семейството си. В социалните мрежи е познат с видеа, в които опитва местни напитки и традиционни чилийски ястия, често с чувство за хумор и много енергия, което му печели хиляди последователи.

След трагедията дъщеря му публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което написа: "Родителите ми имаха огромна любов към работата си, към живота си и към всичко, което правеха. А сега… виж, мамо, виж, татко. Девети март ще бъде ден за вас - ден, в който ще помним как дадохте живота си за другите, както сте правили толкова пъти и преди. Надявам се да видя приятелите ви, моите чичовци и лели, в тези дни на болка, но и на благодарност. Обичам ви оттук до небето."

Смъртта на Ууд предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, където негови последователи и приятели го описват като човек с огромно сърце, който е загинал, правейки точно това, което винаги е правил - опитвайки се да помогне на някого, пише TMZ.