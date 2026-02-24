Какво се случва? Поредна бразилска инфлуенсърка почина само на 25 години

Поредна трагедия разтърси инфлуенсърските среди в Бразилия. Създателката на съдържание в социалните мрежи Мария Рита Родригес да Силва е починала едва на 25 години, след като по информация е получила внезапен медицински инцидент.

Новината беше споделена от нейни близки. В неделя приятелката ѝ Луана Лилиан ѝ отдаде почит в Instagram и я описа като "очарователен човек". Друга нейна приятелка - Ливия - разкри, че всичко се е случило изненадващо. Ден преди Мария да почине в събота, двете са били заедно в студио и дори са правили планове, пише TMZ.

Причината за смъртта ѝ към момента не е оповестена.

Мария, която живееше в Сао Бернардо до Кампо, беше натрупала стотици хиляди последователи със съдържанието си, посветено на мода и красота.

Последната ѝ публикация в Instagram е от четвъртък - само два дни преди смъртта ѝ - в която показва нов чифт слънчеви очила.

Това далеч не е първия смъртен случай, засягащ бразилски инфлуенсър, за който съобщаваме само през последната година.

Преди около година, мъж, качващ предимно съдържание свързано с автомобили, почина на 45 години след като искаше да се сдобие с татуировка на целия гръб. Докато бил на масата, готов за сесията, Рикардо Годой получил сърдечен арест.

В началото на 2026 г. Арлиндо де Соуза, известен с това, че инжектира минерално масло и алкохол в ръцете си, за да постигне визията на т.нар. "бразилския Попай" почина на 55-годишна възраст.

А само преди дни - инфлуенсърката Бианка Диас е почина едва на 27 години, две седмици след като е претърпяла пластична операция.