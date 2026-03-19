Поредна TikTok инфлуенсърка почина след пластична операция

TikTok инфлуенсърката Рейчъл Тъси е починала, след като претърпя операция от типа "mommy makeover" ("преобразяването на мама"), а състоянието ѝ се е влошило след усложнения. Новината беше потвърдена от семейството ѝ, след дни на противоречива информация за здравословното ѝ състояние, съобщава TMZ.

В изявление близките ѝ съобщиха: "С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Рейчъл. Благодарим на всички по света, които се молеха за нея и за нашето семейство в този изключително труден момент. Огромната подкрепа, която получихме от нашата общност и от хора, които дори не познаваме, ни даде сила, когато най-много имахме нужда. Молим да ни бъде дадено време и пространство, за да преживеем тази невъобразима загуба."

Съпругът ѝ Джеръми също публикува съобщение в страницата в GoFundMe, създадена след операцията.

Той написа: "Безкрайно сме благодарни за любовта, молитвите и подкрепата към нашето семейство в този изключително тежък период. Снощи съпругата ми Рейчъл загуби битката, докато беше в хоспис. Тя бе невероятна съпруга, майка и човек, който докосна живота на толкова много хора. Ще носим спомена за нея винаги със себе си. От цялото си сърце благодарим на всички, които бяха до нашето семейство."

47-годишната Рейчъл, която е и майка от щата Охайо, споделяше в социалните мрежи процеса по подготовката си за пластична операция на корема, част от т.нар. "mommy makeover". На 3 март съпругът ѝ съобщи, че след хирургичната интервенция са възникнали сериозни усложнения.

По-късно адвокатът на семейството Бърнард Лейн разкри, че на 25 февруари Рейчъл е получила тежко аноксично мозъчно увреждане след хирургична процедура, извършена в частен хирургичен център в Синсинати, щата Охайо. По думите му тя никога не е успяла да се възстанови и е била настанена в хоспис, докато семейството ѝ се е подготвяло за най-лошото.

Адвокатът заяви, че е нает да проведе пълно разследване на обстоятелствата около трагедията, но към момента няма да коментира въпроса за вина или отговорност, докато тече проверката.

Лекарят, извършил операцията - д-р Торк, също направи изявление пред TMZ, в което отрече интервенцията да е преминала с проблеми.

Той заяви: "Съкрушен съм заради Рейчъл Тъси и нейното семейство. Мислите ми са с близките ѝ в този опустошителен момент. Операцията беше извършена успешно и без усложнения. Когато я видях за последно в стаята за възстановяване, тя беше будна и в отлично състояние, до съпруга си."

По-късно лекарят допълни, че заради законите за защита на личните данни няма да коментира повече случая, но изрази надежда, че с времето ще стане ясно какво точно се е случило и семейството ще получи отговори.