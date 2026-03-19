BGONAIR Live Новини Днес | 95

Поредна TikTok инфлуенсърка почина след пластична операция

Рейчъл е получила тежко аноксично мозъчно увреждане след хирургична процедура

19.03.2026 | 17:00 ч.
Снимка: Официален профил в Instagram

Снимка: Официален профил в Instagram

TikTok инфлуенсърката Рейчъл Тъси е починала, след като претърпя операция от типа "mommy makeover" ("преобразяването на мама"), а състоянието ѝ се е влошило след усложнения. Новината беше потвърдена от семейството ѝ, след дни на противоречива информация за здравословното ѝ състояние, съобщава TMZ.

В изявление близките ѝ съобщиха: "С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Рейчъл. Благодарим на всички по света, които се молеха за нея и за нашето семейство в този изключително труден момент. Огромната подкрепа, която получихме от нашата общност и от хора, които дори не познаваме, ни даде сила, когато най-много имахме нужда. Молим да ни бъде дадено време и пространство, за да преживеем тази невъобразима загуба."

Съпругът ѝ Джеръми също публикува съобщение в страницата в GoFundMe, създадена след операцията.

Той написа: "Безкрайно сме благодарни за любовта, молитвите и подкрепата към нашето семейство в този изключително тежък период. Снощи съпругата ми Рейчъл загуби битката, докато беше в хоспис. Тя бе невероятна съпруга, майка и човек, който докосна живота на толкова много хора. Ще носим спомена за нея винаги със себе си. От цялото си сърце благодарим на всички, които бяха до нашето семейство."

Свързани статии

47-годишната Рейчъл, която е и майка от щата Охайо, споделяше в социалните мрежи процеса по подготовката си за пластична операция на корема, част от т.нар. "mommy makeover". На 3 март съпругът ѝ съобщи, че след хирургичната интервенция са възникнали сериозни усложнения.

По-късно адвокатът на семейството Бърнард Лейн разкри, че на 25 февруари Рейчъл е получила тежко аноксично мозъчно увреждане след хирургична процедура, извършена в частен хирургичен център в Синсинати, щата Охайо. По думите му тя никога не е успяла да се възстанови и е била настанена в хоспис, докато семейството ѝ се е подготвяло за най-лошото.

Адвокатът заяви, че е нает да проведе пълно разследване на обстоятелствата около трагедията, но към момента няма да коментира въпроса за вина или отговорност, докато тече проверката.

Лекарят, извършил операцията - д-р Торк, също направи изявление пред TMZ, в което отрече интервенцията да е преминала с проблеми.

Той заяви: "Съкрушен съм заради Рейчъл Тъси и нейното семейство. Мислите ми са с близките ѝ в този опустошителен момент. Операцията беше извършена успешно и без усложнения. Когато я видях за последно в стаята за възстановяване, тя беше будна и в отлично състояние, до съпруга си."

По-късно лекарят допълни, че заради законите за защита на личните данни няма да коментира повече случая, но изрази надежда, че с времето ще стане ясно какво точно се е случило и семейството ще получи отговори.

