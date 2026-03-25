Инфлуенсърка почина след като мислила тумора си за мускулно разтежение

Инфлуенсърка почина трагично, след като първоначално смятала тумора си за мускулно разтежение.

Уан Уей-Чиен е била на 29 години, когато получила диагнозата лимфом, след като усетила подуване и болка под мишницата.

Инфлуенсърката от Тайван в началото решила, че причината е мускулно разтежение след вдигане на нещо тежко. Но след като през 2021 г. открила бучка, Уей-Чиен решила да потърси лекарска помощ. Въпреки че преминала лечение, туморът продължил да расте бързо, съобщават Creatorzine и The Sun.

Смъртта ѝ била потвърдена в четвъртък от компанията, която е стояла зад бизнес операциите ѝ.

Уей-Чиен споделяла ежедневието си с над 18 000 последователи в Instagram.

Когато през 2022 г. загубила косата си по време на химиотерапия, тя публикувала снимка на приятелите си и на гаджето си, които тайно били обръснали главите си в знак на солидарност.

"В момента, в който ги видях, избухнах в сълзи - емоциите просто ме заляха. С действията си ми показаха, че няма от какво да се страхувам. В този момент се почувствах напълно изпълнена със смелост и сила и изведнъж това да си обръсна главата вече изобщо не ми се струваше страшно", написала тогава тя.

Докато споделяла живота си по време на лечението и вдъхновявала други хора, които също се борят с болестта, Уей-Чиен създала и козметичната марка Hermacy.

В четвъртък компанията публикува изявление, в което се казва: "Тъй като г-жа Уан беше в основата на дейността на нашата компания, след внимателно обмисляне беше взето решение тя официално да прекрати дейността си."

В биографията си в Instagram създателката на съдържание се описваше като "най-красивия посланик в борбата с рака". Именно така галено я наричали нейните лоялни последователи.

В последната си публикация в социалните мрежи, качена в навечерието на Нова година, Уей-Чиен написа: "Ще се видим догодина, бебчета. Чао, чао, 2025."

Точната дата на смъртта ѝ остава неизвестна.