Йотова при връчването на наградите „Икар“: Театърът не е само минало

Театърът не е само минало, каза президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите „Икар“ 2026. Тя благодари на Съюза на артистите в България за честта юбилейното събитие да бъде под патронажа на президентската институция.

Чрез вашите лица и вашите роли живеят герои, които учат нас – обикновените простосмъртни, какво е добро и какво е зло в живота, каза държавният глава на артистите.

Заставам тази вечер пред вас с голямо вълнение, продиктувано от голямата ми любов към театъра, от благодарност към всички вас и от самочувствието, че живея във времето, в което живеете и вие, отбеляза още президентът.

Йотова обясни, че когато човек застане от другата страна на сцената, вижда нещо различно – роля, която е запомнил, жест, който му е направил впечатление, реплика, която си спомня или усмивка, която няма да забрави никога.

Искам отнякъде да видя тези шуменски ентусиасти отпреди цели 170 години, които направиха най-трудното – първата стъпка, и започнаха да пишат дългия летопис на българския театър, за да се превърне той не само в част от живота ни, а да бъде част от самите нас, каза държавният глава.

Тя посочи, че оттогава са се променили много неща, но е останала любовта към сцената. Пространство, богато с вдъхновение, с човешко въображение, с много мисъл и с много емоции, посочи президентът Йотова. По думите ѝ, чрез постановките сцената събира различни светове, които отразяват многоликата човешка природа.

Виждаме всяко едно човешко качество, емоция или страст, сякаш през увеличително стъкло. Много ви благодарим за това, защото, излизайки от тази зала, всеки от нас започва да се измерва с това, което е видял, чул и което си е въобразил, че е.

Ако човек се замисли за момент, ще види протегнати ръце навсякъде в залата, които са хванати, макар и невидимо, държат се един за друг, дават си кураж, дават си сила и искат да продължат да вървят заедно, заяви още тя.

Илияна Йотова призова за аплодисменти за председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Той е на тази сцена, за да прави това, което цял живот обича най-много да прави – ролите, театърът, сцената, музиката, думите, текстът, добави президентът.

Нека вашият полет да продължи да бъде все така висок и все така красив в омагьосания свят на театъра, пожела държавният глава на присъстващите.

Илияна Йотова връчи на Съюза на артистите в България Почетния знак на президента по повод 170 години от началото на българското читалищно дело, както и за значимия принос за развитието на българското театрално и сценично изкуство.