Вижте какво планират Тейлър Суифт и Травис Келси за сватбата си

Появи се нова информация за предстоящата сватба на Тейлър Суифт с Травис Келси. 36-годишната певица и 36-годишният американски футболист се сгодиха през август 2025 г. Смята се, че сватбата им ще бъде през това лято.

Източник на "Us Weekly" споделя, че Травис и Тейлър "и двамата са включени и взимат решения заедно". Освен това казва, че звездите "са фокусирани над това, всъщност, да се насладят на процеса, вместо да се увлекат в напрежението. Те поддържат нещата леки".

Друг източник пък казва, че влюбените може да използват 2 места за сватбата, тъй като имат много гости.

"Списъкът с гости нарасна, така че церемонията и личните събирания, свързани със сватбата, ще бъдат разпределени на двете места. Тейлър винаги има план Б и план В за всеки сценарий", твърди още източникът.

Не се знае кои точно са местата, които ще бъдат използвани за сватбата. Но се твърди, че е сигурно, че са в Роуд Айлънд.

"Те се чувстват уверени да я проведат там. Цялото пространство ще е много уединено и охранявано", казва източникът.

Според слуховете, сред гостите ще бъдат Селена Гомес, Джиджи Хадид, Ема Стоун, Зоуи Кравиц, Патрик Махоумс и Майлс Телър.

