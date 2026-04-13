15 подправки, препоръчани от нутриционисти и диетолози

Подправките присъстват всеки ден на трапезата ни – те придават вкус и аромат на храната и напитките. Макар често да ги възприемаме като едно и също, между тях има разлика: подправките се добиват от корени, кора, семена или цветове, докато билките идват от листата и стъблата на растенията.

Разберете кои билки и подправки нутриционистите и диетолозите препоръчват най-често и какви ползи носят за организма.

1. Джинджифил – пикантната подправка е естествено противовъзпалително средство, богато на антиоксиданти, което помага при гадене, подпомага храносмилането и може да намали мускулни болки и дискомфорт в ставите, намалява излишните течности в организма. Чудесен е за чай, добавка към супи, фрешове.

2. Риган – богат на съединения като карвакрол, които имат антибактериално действие, подпомага имунната система и може да е полезен при инфекции и проблеми с дихателните пътища. Не забравяйте да го добавите към вашите салати, сосове за паста, пица, печени зеленчуци.

3. Мащерка – уникална билка и подправка, която съдържа тимол. Той има силно антимикробно действие. Мащерката се препоръчва като чай при кашлица и респираторни проблеми, а също подпомага имунитета, сочат изследвания.

4. Шафран – свързва се с подобряване на настроението, също така има антиоксидантни свойства и може да подпомогне зрението. Съвсем малко количество шафран може да се добави към топло мляко, ястия с ориз и месо, супи и други.

5. Канела – може да помогне за регулиране на кръвната захар, особено при хора с инсулинова резистентност, сочат западни изследвания. Също така има и противовъзпалителен ефект и подкрепя сърдечното здраве, подобрява настроението. Канелата е чудесна към чай, мляко, десерти, смутита, овесени каши и други.

6. Кардамон – кардамонът има антиоксидантно действие, може да допринесе за регулиране на кръвното налягане, подпомага храносмилането и има лек диуретичен ефект. Чудесна добавка е към чай, печива.

7. Чесън – ароматен и вкусен, чесънът е известен със силното си действие върху сърдечното здраве, спомага за регулиране на кръвното налягане и холестерола, има антимикробни свойства и подпомага имунната система.

8. Розмарин – може да подобри паметта и концентрацията, съдържа съединения, които защитават мозъка, и има противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Чудесен е за чай, за овкусяване на ястия с месо, картофи.

9. Лют червен пипер – съдържа капсаицин, който може да ускори метаболизма, да намали апетита и да подпомогне изгарянето на мазнини, също има противовъзпалителен ефект.

10. Куркума – наричат я суперхрана, защото съдържа мощни антиоксиданти и противовъзпалителни съединения. Известно е, че консумацията на куркума може да подпомогне мозъчната функция, ставите и да намали риска от хронични заболявания.

11. Индийско орехче – съдържа антиоксиданти, може да подпомогне храносмилането и да има лек успокояващ ефект, но трябва да се използва в малки количества.

12. Босилек – босилекът е богат на антиоксиданти и растителни съединения, които могат да намалят възпаленията и да защитят клетките от увреждане, смятат учени.

13. Градински чай (салвия) – може да подобри паметта и когнитивната функция, използва се и за облекчаване на симптоми при менопауза и има антимикробни свойства. Може да се добави към ястия с месо, картофи, супи, плънки за меса, чай и други.

14. Магданоз – той е богат на витамини, особено витамин C и K и е известно, че подпомага имунната система, има антиоксидантно действие и може да подкрепи здравето на костите. Много е добър за отводняване, изхвърляне на излишните течности от организма, когато се консумира като отвара.

15. Мента – свежа и ароматна, ментата помага за подобряване на храносмилането, успокоява стомаха и има освежаващ ефект върху дъха. Освен това съдържа антиоксиданти и може да облекчи леко главоболие и напрежение, сочат изследвания. Подходяща е за чай, към салати, фрешове, смутита, сосове.

